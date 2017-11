Declarat culpable l'agent immobiliari Ramon Franch per la mort d'una dona de la qual no es va trobar el cadàver

El jurat popular ha declarat l’agent immobiliari Ramon Franch culpable de la mort de Carme Gallart, la veïna dels Pallaresos que va desaparèixer el 18 de juny del 2015. La decisió s’ha pres per set vots a favor -dels nou possibles-, segons s’ha anunciat aquest dimecres al vespre en la lectura del veredicte que s’ha fet a l’Audiència de Tarragona.

El jurat ha considerat provat que el dia de la desaparició de la dona, de 65 anys, l’acusat va ser als Pallaresos i no a Tarragona -tal com ell va sostenir durant el judici-, la va abordar i va acabar amb la seva vida en un lloc indeterminat. Dos dies després, segons el tribunal, es va desfer del cadàver de la dona durant el trajecte que va realitzar fins al Prepirineu d’Osca.

L’informe de les dades de telefonia realitzat per part dels Mossos d’Esquadra ha sigut clau en la justificació del veredicte de culpabilitat. Així mateix, el jurat ha avalat el mòbil econòmic del crim pel litigi judicial pel qual la víctima l’acusava d’estafa i també ha considerat “decisiva” la carta que Franch va enviar a una amiga per dir-li “què havia de declarar”. La fiscalia i l’acusació particular han sol·licitat 15 anys de presó per homicidi i la defensa, la pena mínima, de 10 anys.