20.268 defuncions per coronavirus en residències durant la primera onada

Des de fa uns mesos, comunitats autònomes i govern espanyol estan treballant a través d'un equip tècnic en l'elaboració d'un informe que reculli l'impacte de la pandèmia als centres residencials de serveis socials i els factors que van provocar que aquests espais fossin un dels principals focus de contagi de la primera onada. L'esborrany de l'informe que per ara hi ha damunt la taula –que ha avançat El Pais i al qual ha tingut accés l'ARA– registra que més de 20.000 persones van morir durant la primera onada en aquests centres. En total, 20.268, segons recull l'informe preliminar des de l'inici de la pandèmia fins al 23 de juliol.

La dada que recull l'informe surt després de ser "depurada i corregida" per dades aportades per la Imserso i les comunitats autònomes. D'aquestes 20.268 defuncions, però, només un 51% (10.364) van ser confirmades mitjançant una prova, és a dir, ja sigui a través d'una PCR o una anàlisi serològica. D'altra banda, 9.904 defuncions es van notificar com a covid-19 perquè presentaven un quadre mèdic amb "símptomes compatibles", però no tenien una prova confirmada. Com han explicat fonts del ministeri de Sanitat en altres ocasions, durant el pic més alt de la primera onada, quan encara no hi havia prou proves, aquesta era una manera de registrar casos de coronavirus a les llistes oficials. Per aquest motiu, l'informe matisa que hi ha registres oficials, com la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica, que utilitzen "criteris internacionals que no comptabilitzen casos si no estan confirmats mitjançant una prova PCR".

En concret, l'esborrany del ministeri i les comunitats apunta que la vulnerabilitat de les persones d'edat avançada, fruit de la capacitat de contagi elevada i els efectes de l'aïllament durant el confinament més sever, però també qüestions com ara la falta d'equips de protecció per als treballadors de les residències, una "ràtio insuficient de personal" als centres o unes infraestructures comunes "que no sempre són adequades", van generar que els contagis s'expandissin ràpidament a les residències.

El treball també recull un conjunt de mesures orientatives per no repetir els mateixos errors. Entre aquestes mesures, fruit de les "lliçons apreses", destaca l'elaboració de plans d'actuació més homogenis entre comunitats i govern espanyol per afrontar l'impacte de la pandèmia. "La protecció de les persones que estan en aquests centres, per la seva vulnerabilitat davant de la infecció, ha de ser considerada d'absoluta prioritat durant la gestió de la pandèmia", recull l'informe al qual ha tingut accés l'ARA. Amb tot, es preveu que els pròxim dies s'aprovi ja un estudi definitiu.

Impacte a Madrid

Aquest divendres la Comunitat de Madrid també ha presentat un informe sobre com l'epidèmia ha afectat les residències de la regió. En concret, el govern madrileny ha dut a terme un estudi de seroprevalença als centres residencials que conclou que el 53% de les residencies de Madrid té una immunitat mitjana-alta davant el covid. L'estudi detalla que 14.324 residents (d'una mostra de 55.542 persones) tenen anticossos del covid-19, és a dir, que ja han passat la malaltia. Aquest és el primer estudi de seroprevalença dut a terme específicament en aquests centres al conjunt de l'Estat. L'estudi s'ha realitzat a través de mostres de sang i enquestes als usuaris i professionals de 517 centres, entre els mesos de juliol i setembre.