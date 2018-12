Es deia Mari Carmen

8 de gener del 1999. L’amo d’uns terrenys de Sant Salvador de Guardiola, al Bages, troba unes restes òssies mentre planta una olivera. El grup d’homicidis de la Guàrdia Civil de Barcelona troba indicis clars que el cos pertany a una noia, embarassada d’uns cinc mesos, que ha mort ja fa anys de manera violenta, perquè té la mandíbula trencada i un orifici de bala al cap. Quan comproven les denúncies per desaparicions no els en quadra cap. Al costat de les restes hi apareix un paper escrit en alemany. L’única prova que tenen per estirar el fil. Els investigadors revisen la llista d’antics propietaris dels terrenys i troben un home amb el segon cognom alemany que ha sigut titular de la finca als anys 80, que és quan calculen que la víctima hauria mort. És escriptor i traductor, havia estat casat amb una dona de Madrid, amb qui va tenir tres fills, i portava una vida “errant” en paraules del Carlos, un dels investigadors de la Guàrdia Civil amb qui ha parlat l’ARA.

Hi contacten diverses vegades. “És un home fred i sense empatia”, però els diu que no sap qui pot ser la víctima ni que hi hagués un cos enterrat a la finca. “Cada mes o dos anem revisant els casos més antics per veure si ens ha passat per alt alguna cosa o si tenim elements nous”, explica el Carlos, que assegura que la unitat que ell mateix va fundar i on fa un quart de segle que treballa “mai dona un cas per tancat”. Però en dinou anys cada vegada que tornaven a revisar el cas de Sant Salvador de Guardiola topaven amb un mur. Tenien un sospitós, però no la identitat de la víctima per vincular-los.

Fins que l’abril d’aquest any els va arribar una comunicació de la Policia Nacional. Una dona que havia denunciat la desaparició de la seva germana el 2017 va donar voluntàriament una mostra del seu ADN, i el perfil genètic encaixava amb el que es va obtenir de la víctima enterrada a Sant Salvador de Guardiola. La denunciant no sabia res de la seva germana Mari Carmen des de finals del 1981 i es pensava que havia sigut la noia la que havia trencat els vincles amb la família. “Per fi vam tenir un nom i un fil per estirar”, explica el Carlos.

Els investigadors es van reunir amb la denunciant, que els va explicar que el 1981 la seva germana Mari Carmen havia tingut una relació amb un home d’origen alemany casat, que feia de traductor i que l’hi havien presentat ella i la seva parella. Es tractava del mateix home a qui els agents havien tingut des del primer dia en el punt de mira per la nota en alemany trobada prop del cos. Segons el relat de la germana de la Mari Carmen, l’última vegada que havia vist la noia feia mala cara i li va semblar que estava embarassada. Després només havia sabut que se n’havia anat amb aquell home a un poble de la zona de Barcelona.

Admet la relació però no el crim

La Guàrdia Civil va localitzar l’home a Castelló i el va arrestar. En la seva declaració, segons un dels últims escrits del jutge de Manresa que porta el cas, l’arrestat va reconèixer haver mantingut una relació extramatrimonial amb la víctima i haver anat amb ella a la finca de Sant Salvador de Guardiola. Però va assegurar que al cap d’uns dies d’arribar-hi ell va decidir tornar a Madrid, que van quedar amb la noia “com a amics” i que ella es va comprometre a anar-se’n de la finca al cap d’alguns dies. Segons la versió de l’home, quan hi va tornar -acompanyat per la seva dona i els seus tres fills, amb els quals va viure al terreny uns quants mesos- la noia ja no hi era i no en va tornar a saber res.

L’home -que ha quedat en llibertat amb càrrecs però investigat per homicidi- va negar que sabés que la noia estava embarassada. El jutge ha ordenat comparar el seu ADN amb el del fetus, tal com havia demanat la Guàrdia Civil. Els investigadors creuen que el sospitós és el pare de la criatura i que podria haver matat la Mari Carmen quan es va assabentar que estava embarassada. Ara caldrà veure si 37 anys després les proves són suficients per condemnar l’home. “Aquesta noia mereixia almenys ser reconeguda”, diuen des de la Guàrdia Civil.

Dos cossos, una sola prova i moltes incògnites

La primavera del 1981 la Mari Carmen era una noia independent, vivia sola, tenia feina estable i la seva germana li va presentar un home amb qui va començar a sortir. A finals d’any es van veure per últim cop. Ella semblava embarassada. Després només va saber que se n’havia anat amb l’home a Barcelona.

La Guàrdia Civil -el cos que tenia les competències de la investigació a l’època, abans del desplegament dels Mossos- té clar que és un homicidi i el situen entre 10 i 15 anys abans. La dona té un impacte de bala al cap i la mandíbula trencada. N’extreuen l’ADN però no el del fetus, perquè les tècniques encara no ho permeten. No hi ha cap denúncia per desaparició però a prop del cos troben una nota en alemany que els porta al sospitós, que nega saber res del cas.

L’ADN de la denunciant encaixa amb el de la noia de Sant Salvador de Guardiola. El testimoni de la germana de la víctima permet posar nom a la Mari Carmen 19 anys després i establir una relació entre ella i el sospitós que ja tenien en el punt de mira. Havien estat junts just abans de la seva mort.

L’home admet haver mantingut una relació clandestina amb la noia i haver passat uns dies amb ella a la finca, però nega haver-la matat i diu que quan va tornar a casa seva la noia es va quedar uns dies més al terreny i no en va saber mai més res. Ara es compararà el seu ADN amb el del fetus.