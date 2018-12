La defensora del poble europeu veu negligència en l'actuació del Banc Europeu d'Inversió respecte al Castor

La defensora del poble europeu, Emily O'Reilly, veu negligència en l'actuació del Banc Europeu d'Inversió (BEI) respecte al projecte Castor. Concretament, per no haver respost a la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, que es va adreçar al BEI per demanar-li que deixés de finançar el magatzem de gas situat davant la costa de Vinaròs i les Cases d'Alcanar. Durant quatre anys, però, l'òrgan financer de la Unió Europea no va respondre a la plataforma. El Síndic de Greuges ha fet pública una resolució de l'òrgan defensor aquest dijous, en què qualifica de "mala administració" l'actuació del BEI per no pronunciar-se sobre la seva participació en el finançament del magatzem durant quatre anys.

La petició de l'organització ciutadana es fonamentava en els moviments sísmics que el projecte va ocasionar -confirmats pel Massachusetts Institute of Technology (MIT)- i les nombroses irregularitats detectades al voltant dels informes mediambientals previs. Durant quatre anys, però, el BEI es va mantenir en silenci i va atribuir la dilació a discrepàncies entre els equips tècnics interns i a terceres parts contractades; una justificació que la defensora del poble europeu considera "inadmissible".

O'Reilly ha recomanat al BEI que en pròximes actuacions busqui fórmules conciliadores per arribar a una entesa abans de frenar les investigacions internes, i ha recomanat a l'òrgan que, quan contracti empreses externes, s'estableixin unes garanties mínimes per evitar casos com el del Castor. I és que recentment un grup d'experts internacionals d'entitats socials, com ara l'Observatori del Deute en la Globalització (ODG), van posar el projecte construït per la concessionària Escal UGS —participada en un 66,7% pel grup ACS, de Florentino Pérez— com un dels principals exemples mundials del "fracàs" de l'aliança entre sector públic i capital privat.

La resolució de la defensora del poble arriba tot just un any després que el Tribunal Constitucional anul·lés alguns dels articles del reial decret llei que el govern de Mariano Rajoy va aprovar l'octubre del 2014. Una normativa que obligava tots els ciutadans de l'Estat a pagar una factura extra cada mes en el seu rebut del gas per pal·liar el fracàs del magatzem de Castor.

Respecte a l'anul·lació de les normes amb rang de llei que donaven cobertura al pagament de la plataforma Castor, el Síndic ha lamentat que només s'hagi executat "a futur" per l'administració de l'Estat i amb relació als pagaments posteriors a la sentència. "Però no ha anul·lat ni ha restituït el pagament de la indemnització ni les quantitats ja pagades per les persones consumidores entre els anys 2015 i 2017", assenyala.