Un estudi revela que el 40% dels professionals sanitaris infectats per covid al Clínic no havien sigut diagnosticats

Un 11,2% del personal sanitari de l'Hospital Clínic ha estat infectat per coronavirus, segons revela un estudi fet amb 578 treballadors pel mateix centre sota la coordinació d'ISGlobal i impulsat per la Fundació La Caixa. De les persones analitzades, 14 tenien infecció activa quan va començar l'estudi i 39 del total de 65 infectats havien estat diagnosticats via PCR abans d'accedir a l'assaig. Per tant, 26 (un 40%) no havien estat diagnosticats.

D'aquests 65 participants amb evidències d'infecció (per PCR o test serològic), 54 havien desenvolupat anticossos, signe d'haver superat la infecció. D'aquests 54 amb anticossos, 21 no havien estat diagnosticats en el moment de la infecció i la meitat dels no diagnosticats no va arribar a presentar cap símptoma.

L'estudi, segons Alberto García-Basteiro, investigador d'ISGlobal, metge al Servei de Salut Internacional de l'Hospital Clínic i un dels coordinadors, "és el primer que mesura la prevalença d'anticossos contra la SARS-CoV-2 en una mostra representativa del personal sanitari en un país amb elevada càrrega de la malaltia".

"El fet que gairebé un 40% de les infeccions en personal sanitari no fossin diagnosticades subratlla la importància de fer tests de PCR a tot el personal, hagin o no desenvolupat símptomes, per tal de reduir el risc de transmissió del virus en el context hospitalari”, destaca Alfredo Major, investigador d'ISGlobal i autor sènior de la investigació.

"Conèixer la prevalença de la infecció en el personal sanitari és particularment important, ja que permet a més determinar el risc de l'exposició a aquest col·lectiu i prendre mesures per disminuir-lo", afegeix García-Basteiro. Davant la desescalada, la varietat i fins i tot manca de símptomes entre alguns infectats fa ara per ara impossible que se sàpiga el veritable percentatge de persones infectades, més enllà del nombre limitat de PCR que s'han dut a terme, de forma que l'estudi pot, almenys, ajudar en la prevenció als centres sanitaris.

Per estudiar els anticossos dirigits contra una de les proteïnes del virus, els investigadors van desenvolupar un assaig immunològic propi utilitzant una tecnologia anomenada Luminex, que permet quantificar diferents tipus d'anticossos (IgA, IgM i IgG) amb una elevada fiabilitat i davant múltiples antígens a el mateix temps. "L'avantatge d'aquest assaig és que podem augmentar la sensibilitat del test mesurant anticossos de diversos tipus i enfront d'altres antígens virals, ja que l’aparició de cada tipus d’anticòs i la resposta pot variar entre individus", explica Gemma Moncunill, investigadora d'ISGlobal, que comparteix l'autoria principal de l'estudi. En paral·lel, van realitzar un diagnòstic per PCR per detectar infeccions actives.

"Considerant que les i els treballadors sanitaris són un col·lectiu d'alt risc, és probable que la seroprevalença en la població estigui fins i tot per sota de l'11% i encara lluny del llindar d'immunitat de ramat necessari, estimat al voltant del 60%. En qualsevol cas, encara desconeixem si la presència d'anticossos proporciona una protecció davant possibles reinfeccions", diu Carlota Dobaño, investigadora d'ISGlobal i autora sènior de l'estudi.

Un hospital de Madrid va fer un estudi que estimava en el 12% el personal sanitari amb positiu en PCR a finals de març, mentre que un model sanitari estimava que el 15% de la població espanyola estava infectada. Aquest estudi serològic, per tant, redueix la prevalença per sota de l'esperada, tot i que les mesures preventives del Clínic, que es van dur a terme abans que a altres hospitals, poden fer que l'estudi no sigui aplicable a altres contextos.

L'estudi es troba pendent de revisió i ha estat publicat de manera preliminar en un repositori de preprints.