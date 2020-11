L'inspector dels Mossos Jordi Arasa, cap dels Tedax després de ser apartat dels antiavalots

L'inspector de Mossos d'Esquadra Jordi Arasa , que va ser apartat dels antiavalots al juny després de ser condemnat per lesions per cops de porra en el desallotjament del 15-M de la plaça Catalunya de Barcelona, ocupa actualment el càrrec de cap dels Tècnics Especialistes en Desactivació d'Artefactes Explosius (Tedax). Fonts coneixedores han explicat a l'agència Europa Press que Arasa està en el lloc des de fa un mínim de tres setmanes i que hi va accedir després de presentar-se a una convocatòria mentre estava en altres funcions després de ser apartat de l'Arro (Àrea Regional de Recursos Operatius). Fonts dels Mossos han confirmat a aquest diari que Arasa ja està exercint en el nou càrrec i que ho fa des de fa unes setmanes. La decisió va ser anterior a la restitució de Josep Lluís Trapero com a major dels Mossos d'Esquadra.

El 9 de juny l'Audiència de Barcelona va condemnar l'inspector a dos anys i quatre mesos de presó per dos delictes de lesions per la seva actuació en les càrregues pel desallotjament de l'acampada dels indignats, quan Arasa era sotsinspector de l'Arro a Barcelona i responsable de l'operatiu. El dia després de conèixer-se la sentència, el llavors comissari en cap de Mossos, Eduard Sallent, va anunciar que canviaria de destinació a Arasa i l'apartaria de l'ordre públic.

L'excap del cos també va explicar que Arasa recorreria la sentència de l'Audiència de Barcelona, de manera que encara no és ferma, i el tribunal va rebutjar inhabilitar-lo específicament per treballar com a mosso com van demanar les acusacions, però sí que el va inhabilitar per a qualsevol ocupació o càrrec públic durant dos anys i quatre mesos un cop la sentència sigui ferma.