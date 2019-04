Els parc dels Tres Turons reubicarà els veïns expropiats en un dels accessos

El Parc dels Tres Turons va agafant forma. El projecte, que s'està discutint a la ciutat des de fa dècades, implica expropiar 275 famílies de les que hi viuen, el seu reallotjament a la zona, la millora de les connexions i dels accessos i la creació de camins dins del futur parc. Els tres turons afectats son el del Carmel, el de la Creueta del Coll i el de la Rovira i pertanyen als districtes d'Horta-Guinardó i Gràcia. En total, ocupen 123 hectàrees i actualment barregen zona verda i habitatges. El projecte vol convertir aquests parcs mixtes en "un pulmó verd", segons ha explicat aquest matí la tinent d'alcalde Janet Sanz. Es basa en una modificació de Pla General Metropolità (PGM) aprovada l'any 201o, però que fins ara no s'havia desenvolupat. Aquesta setmana, l'Ajuntament ha resolt el concurs convocat pel Govern municipal i ha escollit tres propostes per reestructurar els camins dels turons, millorar es connexions entre els parcs i els seus accessos i recuperar les pedreres. Sanz ha destacat el procés de "renaturalització" que viurà la zona.

El projecte també determina que, del total de veïns expropiats, la gran majoria es reubicarà en un dels marges del parc, al carrer Francesc Alegre. Aquí hi haurà quatre edificis de planta baixa més quatre. A la Verge de Montserrat, on hi havia els Tallers Muñoz, hi anirà un altre edifici, aquest de planta baixa més cinc. Finalment, la resta de veïns expropiats aniran a un carrer que encara no té nom i que es troba entre els carrers de Francesc Alegre i Tenerife, per sota del poliesportiu. Aquest pista ha estat, de fet, un dels punts que més s'ha discutit. Una de les propostes preveia treure el poliesportiu i aprofitar l'espai per reubicar-hi els veïns expropiats. Aquesta amenaça va activar una nova entitat veïnal, la Plataforma Can Baró,. La seva presidenta, Eli Higueras, ha explicat a l'ARA que estan "molt contents" perquè "es mantenen les pistes". A més, es connectarà, a través del parc, els barris de Can Baró amb el del Guinardó. Higueras també ha celebrat que "es guanya verd" a la zona del Tallers Muñoz.