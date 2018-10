El 90% dels ictus són provocats per factors de risc que es poden prevenir

El 90% dels ictus estan relacionats amb factors de risc modificables, segons ha explicat la Fundació Ictus, que ha destacat que poden provocar aquest accident cerebrovascular factors com la hipertensió arterial, la diabetis, el tabaquisme, el sedentarisme, el sobrepès, una alimentació poc saludable, el consum d'alcohol, l'estrès, el colesterol alt i les arrítmies cardíaques.

En un comunicat d'aquest dilluns, la fundació ha destacat que a Catalunya l'ictus és la primera causa de mort en dones i la tercera en homes, i cada any es registren 13.000 casos nous i 3.800 morts per aquesta malaltia, que, segons s'estima, afectarà una de cada sis persones, per la qual cosa ha cridat a prevenir aquests factors amb millors hàbits de salut i control mèdic.

A Catalunya, el 24,8% de la població té hipertensió, el 20% té el colesterol alt, el 30,3% són fumadors, el 9,4% presenten diabetis i l'1,5% sofreixen fibril·lació auricular, segons els últims resultats de l'enquesta de salut (Esca). La hipertensió arterial i la fibril·lació auricular són els factors amb més impacte i són responsables del 20% d'ictus.