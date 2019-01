Un jutjat denega la llicència per construir un macroprostíbul a Mataró

El promotor del macroprostíbul de Mataró no té llicència d'obres. Ho ha dit reiteradament l'Ajuntament en els darrers anys i ara també ho diu la jutgessa del contenciós administratiu número 10 de Barcelona, segons relata a la interlocutòria a la que ha tingut accés l'ACN. L'empresari en litigi, Josep M. Colomer Ribot, pretenia que d'acord amb la llicència ambiental obtinguda el 2010 per al futur prostíbul es "rehabilités" ara una antiga llicència d'obres amb la que poder aixecar el bordell.

Es dona la circumstància, però, que aquesta antiga llicència d'obres, de l'any 2007, estava ja caducada i, a més, com recorda la interlocutòria, servia només per fer-hi un "edifici industrial". La jutgessa desestima doncs la petició del promotor de vincular dues llicències que són "d'actes administratius clarament diferenciats".

Quan fa poc més d'un any el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va declarar vigent la llicència ambiental del que havia de ser el futur macroprostíbul de la ciutat es van encendre totes les alarmes. El consistori mantenia el front comú contra el bordell, però el seu promotor va arribar a escenificar als terrenys que l'inici d'obres era imminent.



Colomer Ribot, doncs, va tornar a portar el cas a la justícia i reclamava que, d'acord amb la sentència del TSJC, que li reconeixia la llicència ambiental, es "rehabilités" ara la seva antiga llicència d'obres. El jutjat contenciós administratiu número 10 de Barcelona, però, li denega la petició. "Aquesta pretensió no pot prosperar", assegura la jutgessa a la interlocutòria.

Gairebé una dècada de litigi

La jutgessa recorda que la l'antiga llicència d'obres la va demanar a través d'una societat diferent a la que va demanar la llicència ambiental del prostíbul, amb la qual cosa no es poden "relacionar".

A més, apunta també que l'antiga llicència d'obres es va atorgar només per a la construcció d'un "edifici industrial no vinculat a l'exercici d'una activitat concreta".

Amb tot, el jutjat considera "procedent desestimar" les pretensions del promotor del macroprostibul de Mataró i li obliga a pagar també 200 euros de costos judicials. El conflicte per la implantació d'un prostíbul de grans dimensions a la ciutat s'arrossega des de fa gairebé una dècada.