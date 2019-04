Un noi denuncia dos Mossos per haver-lo colpejat sense que hagués ofert resistència

"Em van ruixar amb gas pebre i em van pegar amb la porra quan no veia res, i ara m'han denunciat ells a mi". Aquest és el resum que fa el Hamza, de 22 anys, del que va passar entre ell i dos policies el 21 de març al vespre, mentre era amb uns amics al districte de Ciutat Vella de Barcelona, on viu. Segons ha pogut saber l'ARA, el noi, veí del carrer Pou de la Figuera –conegut com el Forat de la Vergonya– va interposar aquest dimarts una denúncia contra dos agents dels Mossos d'Esquadra per una actuació policial que, segons els advocats del jove, és desproporcionada i "irregular".

Entre les proves que s'adjunten a la denúncia hi ha un vídeo, gravat per un veí del barri, on es veu com dos homes –que el cos de Mossos confirma que són dos agents de paisà– treuen el noi d'un bar, el colpegen amb una porra extensible a les cames i el persegueixen mentre intenta protegir-se. Segons consta a la denúncia, el Hamza assegura que el motiu d'aquesta actuació és que, després que els agents l'aturessin a ell i a uns amics seus que anaven pel carrer i els demanessin la documentació, un dels policies va insultar-lo perquè ell no va saber lletrejar un cognom. Segons el relat del noi, al demanar que el tractessin "amb respecte" la resposta d'un dels agents va ser empènyer-lo mentre l'altre li va "ruixar la cara amb un esprai de gas pebre". "Vaig caure a terra i com vaig poder vaig intentar córrer cap al bar per posar-me alguna cosa als ulls", explica el noi, i afegeix que no va poder fer-ho perquè els policies el van agredir.

Per la seva banda, en declaracions a l'ARA els Mossos d'Esquadra manifesten que van identificar i escorcollar un grup de persones, entre les quals hi havia el Hamza, per la seva suposada relació amb diversos robatoris en aquella zona. Segons la seva versió, durant l'escorcoll li van trobar un esprai i també un mòbil que els constava com a robat, cosa que va fer que el Hamza "es posés nerviós". Després d'un estira-i-arronsa el noi va acabar ruixant a l'aire amb l'esprai que prèviament li havien requisat. La policia assegura que el jove va intentar fugir amb l'esprai i que per això el van seguir fins al bar, moment en el qual un veí va gravar l'escena. Els Mossos van denunciar el Hamza per apropiació indeguda del mòbil que portava al damunt, que consta com a robat el 8 de gener al carrer de la Boqueria i resistència als agents de l'autoritat, a més d'una sanció per la tinença il·lícita de l'esprai.

Al seu torn, la defensa del Hamza també ha fet constar a la denúncia que els agents no li van donar el seu número d'identificació, que no li han facilitat cap còpia de l'atestat i que la marca del mòbil que la policia al·lega que el jove havia robat no coincideix amb la del telèfon que portava.

Fonts policials també precisen a l'ARA que el Hamza està identificat per 15 robatoris violents anteriors. El noi va reconèixer a aquest diari que és un vell conegut de la policia però assegura que "ha canviat de vida". "Ara tinc parella i ella té fills; fa un any que no cometo cap furt", explica.

Denúncies creuades

"La nostra denúncia es posa perquè uns agents no poden pegar perquè sí; el que apliquen en aquest cas no és la força mínima indispensable", denuncia l'advocada del Hamza, Mireia Costa, que recorda que el seu client no estava oferint resistència i que, en l'hipotètic cas que hagués comès algun acte il·lícit, el que procedia era detenir-lo "però no agredir-lo". "Aquest tipus d'agressions a joves, moltes vegades també menors, a Ciutat Vella s'han d'aturar; cal depurar responsabilitats", assegura l'advocada, que afegeix que "els policies haurien de ser els primers a estar-hi d'acord".

La defensa del Hamza manté que tant l'actuació com els arguments de la denúncia policial "són irregulars". "Si el Hamza hagués ruixat els agents amb un esprai, l'haurien detingut allà mateix per atemptat contra l'autoritat, com acaben un 90% d'aquests casos", argumenta l'advocada. Els Mossos, que defensen la intervenció, expliquen que haurien pogut detenir el jove tot i que van optar per denunciar-lo.

Costa assenyala que aquest tipus de denúncies per part de la policia són "un mecanisme de defensa" habitual dels cossos policials: "Quan intueixen que seran denunciats són ells els que denuncien, i al·leguen que hi va haver una baralla i que van utilitzar la mínima força indispensable".

Una versió que també corroboren ONG de llarg recorregut com SOS Racisme. L'entitat, que dóna suport a molts immigrants que denuncien abusos policials, assegura que "les denúncies creuades" són habituals. En el seu últim informe, aquesta ONG remarca que aquesta pràctica en alguns casos es fa fins i tot amb "denúncies falses" per part de la policia que "acaben impossibilitant que es puguin denunciar els abusos i agressions racistes". "La nostra funció, que hauria de ser la d'acusació, es converteix sovint en una defensa", afirma SOS Racisme, que subratlla que, dels 72 casos que va gestionar en relació a actuacions policials controvertides per diversos motius durant el 2018, un 41% van ser per abús policial.