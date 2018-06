Un home denuncia un tall a l'orella per portar el llaç groc

Josep Aldabó, veí de 65 anys de Lleida, passejava per la plaça Ricard Vinyes de la capital lleidatana quan ha sigut increpat per un grup de joves que retiraven llaços grocs i cartells dels CDR locals i ha acabat amb un tall a l'orella que ha necessitat set punts de sutura. Segons ha explicat el mateix Aldabó a l'ARA, l'incident s'ha produït després de comprovar que portava un llaç en record dels presos polítics i d'intercanviar un "¡Viva España!" al qual ell ha respost: "¡Viva!"

Al voltant de les set del matí, l'home es dirigia a casa seva quan ha passat a uns pocs metres d'un grup de joves que retiraven signes vinculats al sobiranisme. "Quan han vist el llaç groc a la meva roba han cridat per veure com reaccionava", explica Josep Aldabó, i després del breu diàleg un dels integrants de la comitiva s'ha desmarcat de la resta de companys i ha començat a seguir-lo. En paraules de l'agredit, quan s'ha girat per defensar-se ha rebut l'impacte d'una bossa "amb pes a l'interior" que ha pogut esquivar parcialment i que ha acabat xocant amb la seva orella. Acte seguit, el presumpte agressor ha marxat corrents.

Aldabó, que ha hagut de rebre set punts de sutura a l'Hospital Arnau de Vilanova, ha reconegut que els joves de la plaça han intentat dissuadir el company que l'ha perseguit cridant-li que el deixés estar, però el perseguidor no els feia cas. El veí, de 65 anys, ha reivindicat que aquestes accions no faran "retrocedir" i ha volgut remarcar la presència del llaç groc com un element de convivència, per reclamar els drets de tothom, "fins i tot dels que m'han abordat aquest matí".

Demà a les set de la tarda està previst que s'organitzi una concentració de suport a Aldabó davant la comissaria de Mossos d'Esquadra, on presentarà la denúncia. Ho ha explicat la coordinadora de l'assemblea territorial de l'ANC, Rosa Burrell, que ja va viure una situació similar la setmana passada.

En el cas de la representat de l'Assemblea Nacional Catalana, la denúncia explicava que un home amb una bandera espanyola se li va aproximar i, veient que l'estava gravant amb el telèfon mòbil, va proferir-li un cop de puny a la cara i va trencar-li el mòbil. L'episodi es va produir quan va acabar un acte d'Òmnium cultural, 'Per les llibertats en perill', que el protagonista de l'agressió havia intentat boicotejar minuts abans, segons han confirmat fonts de l'oficina de Mossos d'Esquadra de Lleida.

Aquests episodis "són una excepció i no havia passat res similar fins ara a Lleida", adverteix Burrell, que matisa que no s'ha pogut comprovar si és el mateix implicat l'agressor els dels dos incidents. La dirigent sobiranista a Lleida ha apuntat que "sembla que hi hagi algú atiant l'odi per darrere".