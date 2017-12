Una menor denuncia una agressió sexual per part de quatre joves a Barakaldo

Una menor d'edat ha patit aquesta nit una agressió sexual per part de quatre joves a Barakaldo (Biscaia), segons la denúncia presentada per la víctima davant l'Ertzaintza. L'agressió ha tingut lloc a dins d'una llotja situada a l'entorn del Carmen.

Després de l'atac, la víctima ha demanat ajuda a dos agents de la Policia Local que patrullaven per la zona i que l'han vist visiblement afectada. La menor l'han traslladada a un centre hospitalari i la investigació ha quedat a càrrec de l'Ertzaintza.

Després de saber aquests fets, l'ajuntament de la localitat ha convocat una junta de portaveus per a dimarts que ve, 2 de gener, per expressar la condemna cap a aquesta agressió, i també una concentració de repulsa per a aquest mateix dia.

L'equip de govern ha posat a disposició de la víctima els serveis municipals de què disposa a través de l'àrea de Dona i ha animat la ciutadania a sortir al carrer i alçar la veu contra la violència cap a les dones.