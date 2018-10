Vigilants de Renfe a Madrid agredeixen un viatger negre per negar-se a mostrar el bitllet

La Xarxa d'Immigració ha presentat una denúncia davant del Defensor del Poble per una presumpta agressió racista de vigilants de Rodalies a Madrid a un viatger negre que, segons la versió de Renfe, "perjudicava la resta de viatgers". La companyia ha anunciat que obrirà una investigació sobre aquests fets.

Segons pública 'Eldiario.es' –que mostra un vídeo gravat ahir al matí per un altre passatger–, una parella de vigilants de seguretat va demanar el bitllet a un jove negre que era al vagó, sense que abans ho demanessin a cap altre. A les imatges es veu com el viatger es nega a mostrar el bitllet al·legant que els guàrdies no estan autoritzats a demanar-lo i exigeix que vingui un revisor per mostrar-l'hi.

Després d'un forcejament, l'home, enfadat pel tracte rebut, mostra el que sembla ser un carnet de vigilant, mentre li diu a la parella de seguretat que sap perfectament quines són les seves funcions. Finalment, dues parelles més de vigilants pugen al tren i aconsegueixen treure del vagó el jove, a qui redueixen a terra de l'andana de l'estació madrilenya d'Atocha.

Tant la Xarxa Espanyola d'Immigració com SOS Racisme consideren que es tracta d'un incident racista i denuncien que els vigilants es van excedir de les seves competències en exigir el bitllet a un viatger. "Aquest fet menyspreable és una mostra de llibre de racisme institucional, començant per la identificació racialitzada cap a l'usuari de Rodalies i continuant amb l'atac físic i verbal a un usuari que únicament demanava que li fossin respectats els seus drets", assegura el president de la xarxa, Daniel Méndez, en un comunicat.

Afegeix que és "vergonyós" que fins i tot quan un membre del Cos Nacional de Policia fora de servei els indica que s'estaven excedint en les seves funcions, "persisteixin i fins i tot demanin reforços, aturin el vagó i, entre insults, li impedeixin continuar el seu viatge".

SOS Racisme també ha denunciat la "constant criminalització de les persones racialitzades en el sistema de transports de Madrid".

Renfe defensa els vigilants

A través d'un comunicat, Renfe ha explicat que ha obert una investigació sobre els fets, tot i que "en principi" no veu motius racistes en l'actuació dels seus treballadors. Segons la companyia, la intervenció es va produir perquè el viatger "estava perjudicant la resta del passatge" perquè portava un objecte que impedia l'entrada i sortida d'altres passatgers.

Van ser els mateixos viatgers els que "es van dirigir al personal de Renfe per queixar-se de la situació" i el motiu pel qual els vigilants van demanar al jove que abandonés el vagó mentre s'aclaria la situació, afegeix el comunicat.

Renfe explica també que finalment va intervenir la Policia Nacional i va traslladar el viatger desallotjat a la comissaria per alteració de l'ordre públic. També va acudir a les dependències policials un dels vigilants per posar una denúncia per lesions durant el forcejament. La companyia ferroviària ha aclarit que, si després de la investigació es constata que els empleats de seguretat no van actuar de manera correcta, "se'ls expulsarà".

El sindicat Alternativa Sindical de Treballadors de la Seguretat Privada afirma en un altre comunicat que els vigilants no van agredir el viatger i que van actuar en tot moment "amb proporcionalitat a la força i de la resistència que emprava el viatger de color". El sindicat precisa que els vigilants sí que estan legitimats a sol·licitar les targetes d'abonament de transport per comprovar si són vàlides".