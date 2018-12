Els habitants d'un bloc ocupat denuncien el suïcidi d'una veïna per culpa de la "violència immobiliària"

La Sindy, habitant d'un bloc ocupat a la Travessera de Gràcia de Barcelona anomenat Janhela, va morir ahir a la nit. Segons els veïns i els activistes de l'Oficina d'Habitatge Popular de Gràcia, que es reuneixen al mateix bloc, es va suïcidar perquè "patia la violència immobiliària". La Sindy havia ocupat, juntament amb altres famílies, aquest edifici que estava paret per paret amb el bloc de Ca la Trava, que va ser desallotjat pels Mossos d'Esquadra el 18 d'octubre i que ara la propietat vol enderrocar. De fet, els ocupants de la Janhela tenien un informe que avisava que els treballs d'enderrocament podien posar en perill la seguretat de l'edifici on viuen.

Fonts dels Mossos d'Esquadra i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) han explicat que el cos de la Sindy va ser trobat sense signes de violència. Caldrà esperar els resultats de l'autòpsia per confirmar si es tracta d'un suïcidi. Tot i això, els veïns asseguren que van trobar unes cartes de comiat de la Sindy en què parlava de "por a l'enderrocament i a ser desnonada" i reivindicava "el dret a sostre". Segons l'entorn de la víctima, el suïcidi estaria directament relacionat amb la pressió immobiliària. "Estava molt nerviosa perquè cada dia hi ha uns sorolls infernals per les obres d'enderrocament", explica el Jordi Monreal, habitant de la Janhela.

Ahir ens va deixar la Sindy. La Sistah. La Diana.



Era veïna de la Jahnela. S'ha tret la vida, patint la violència immobiliària de l'enderroc del bloc Ca La Trava, i el perill que suposava de desallotjament. Així ho ha expressat ella abans de deixar-nos. pic.twitter.com/rkMMRWqjDv — Oficina d'Habitatge Popular de Gràcia (@HabitatgeGracia) 5 de desembre de 2018

El Jordi, la Sindy i les tres famílies de la Jahnela havien denunciat que l'estabilitat de l'edifici "podria quedar seriosament compromesa" si es feia algun tipus d'intervenció al bloc de Ca la Trava, segons un informe d'Arquitectes Sense Fronteres de l'any 2016 que advertia del risc.

Al voltant d'un centenar de veïns s'han concentrat aquest vespre al barri de Gràcia entre crits de "No és un suïcidi, és un assassinat".