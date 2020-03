El departament d'Exteriors preveu una partida d'un milió d'euros per a emergències humanitàries

El Govern preveu destinar un milió d'euros a ajudar davant de possibles emergències humanitàries l'any 2020, segons informa l'ACN. Així ho ha explicat el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, en una trobada amb periodistes en què ha reivindicat que amb l'aprovació dels pressupostos s'aconseguiria l'augment "més gran fet mai" en l'àmbit de la cooperació internacional.

"Ens estem prenent molt seriosament les persones que amb barques intenten passar a Europa i estan sent maltractades", ha assegurat. Bosch ha insistit en la importància de poder comptar amb uns pressupostos aprovats. Concretament, ha explicat que això permetria disposar de 20,8 milions més per encaminar-se a assolir el 0,7% destinat a cooperació i reduir "desigualtats i pobresa". Aquest percentatge, recomanat per la ONU per fer disminuir les desigualtats al món, no s'assoliria fins al 2030, segons les previsions del Govern.

En total, els pressupostos destinen un 0,2% a cooperació al desenvolupament, 52 milions d'euros. "Encara serem lluny de l'objectiu", ha admès Bosch. Amb l'augment pressupostari previst, Exteriors vol que la cooperació sigui una acció "transversal" del Govern perquè tots els departaments s'hi impliquin.

Entre els objectius d'Exteriors per al pròxim curs hi ha enfortir la mirada cap a l'Àfrica, l'acollida i protecció de defensors dels drets humans, la mirada de gènere i els projectes de sostenibilitat i medi ambient.