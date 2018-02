Desallotgen un edifici ocupat al Raval destinat a lloguer social

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha iniciat una operació aquest matí per desallotjar les famílies que aquesta nit han ocupat diversos pisos d'un bloc del número 1 del carrer Sant Ramon de Barcelona. L'immoble és de propietat municipal i està destinat a lloguer social.

Des de poc després de les 8.00 hores d'aquest matí, una vintena d'antidisturbis de la Guàrdia Urbana de Barcelona s'han presentat al carrer i estan duent a terme aquest desallotjament.

Això està provocant escenes de tensió entre els veïns i la policia. Un home està molt exaltat, al primer pis amb un gos i una dona amb un nadó en braços, i pica amb dos pals de fusta contra la barana del balcó. Mentre un altre veí també pica cassoles un pis més amunt. Els del pis de dalt de tot criden que la Guàrdia Urbana està rebentant les portes dels pisos on hi ha nens.

"Hi ha nens, per favor, feu alguna cosa!", criden des dels balcons, mentre se senten els cops de com rebenten portes. El veí del pis principal, amb un nadó als braços, crida "Sí que es pot", mentre es veuen ja agents de la Guàrdia Urbana que han buidat els pisos de dalt de tot

Alguns veïns concentrats criden a la policia que marxin i que vagin a pels 'yonkis'. En total hi ha una trentena de persones ocupant els 11 pisos.

El Luís, que està al carrer protestant pel desallotjament, diu que és amic dels que estan a dins i que porten més de cinc dies a dins, mentre que els pisos "feia tres anys que estaven acabats i buits". Una veïna protesta: "Tot el barri ple de droga i venen a per aquesta pobra gent", diu.

Evitar més ocupacions

L'Ajuntament va tenir coneixement de l'ocupació d'aquest bloc ahir dimecres a la tarda, i va organitzat un dispositiu de la Guàrdia Urbana per evitar que hi entrés més gent.

L'actuació de la Guàrdia Urbana d'ahir va coincidir amb un acte de protesta dels veïns del Raval contra els narcopisos al barri, en un 'narcotour' que va portar una cinquantena de periodistes per alguns dels immobles que utilitzen venedors i consumidors d'estupefaents.

En les darreres setmanes representants de les formacions polítiques a la ciutat també han conegut la situació dels narcopisos en recorreguts similars, però els veïns lamenten que l'executiu de Colau encara no els ha respost.