Els Mossos desallotgen la Casa Buenos Aires de Vallvidrera

Desallotjament en marxa de la Casa Buenos Aires, al barri barceloní de Vallvidrera. Els Mossos d'Esquadra estan executant a hores d'ara l'ordre de desnonament de l'edifici per ordre del jutjat d'instrucció número 8. Desenes de veïns s'han concentrat a les immediacions de la finca per evitar-ne el desallotjament i s'han produït moments de tensió amb els agents antiavalots desplegats en l'operació.

L'acció arriba tan sols un dia després que ERC, Catalunya en Comú, la CUP i Junts per Catalunya registressin una proposició en contra del desallotjament i a favor de la conservació de l'immoble.

⚠⭕ESTAN DESALLOTJANT LA BUENOS AIRES⭕⚠



➡Ha arribat la BRIMO!

Vine a donar suport si estàs a prop.

▪️Reservem forces: aquesta tarda, manifestació a les 19.00 a la Plaça de Vallvidrera



📌 C/ Mont d'Orsà, 31 Vallvidrera

🚇 <FGC> Peu del Funicular + FUNICULAR pic.twitter.com/tNluEE1Txl — Casa Buenos Aires - Vallvidrera (@labuenosaires__) October 28, 2020

Aquest és el segon intent de desallotjar la Buenos Aires en menys de dues setmanes, després que el 15 d'octubre una vintena de furgonetes policials es presentessin a primera hora del matí per desallotjar l'edifici modernista, que va deixar de ser una residència de gent gran el 2012 i des de fa un any i mig està autogestionat per un grup de veïns i joves del barri que es mantenen ferms per evitar que els propietaris de la finca enderroquin l'emblemàtic edifici per fer-ne un hotel. La congregació religiosa dels Pares Paüls són els propietaris de l'immoble.

L'Ajuntament de Barcelona va aprovar, al mes de juliol, iniciar el llarg procediment per a la compra de la casa, i indicava que el seu pla era mantenir-la com a espai per a gent gran i afegir-hi habitatges. A Twitter, Marc Serra, regidor de Drets de la Ciutadania i Participació, ha denunciat el "cinisme" dels grups parlamentaris que formen el Govern que ahir dimarts van votar a favor de la casa i avui "envien antiavalots per desallotjar amb violència" l'edifici. Fonts dels Mossos han explicat que no s'han produït detencions.

No aturaran el moviment popular! La Buenos Aires es queda a Vallvidrera #NiundiasenseBA pic.twitter.com/eGV3oJiCQF — Casa Buenos Aires - Vallvidrera (@labuenosaires__) October 28, 2020

Aquest vespre a les 19h s'ha convocat una concentració en suport al pla dels veïns, a la plaça de Vallvidrera.