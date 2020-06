Busquen una noia de 17 anys desapareguda des de fa dos dies a Barcelona

L'Emma, una noia de 17 anys, està desapareguda des de fa dos dies a Barcelona, al barri de Gràcia. La seva mare no hi ha pogut contactar des de dimecres i se l'hauria vist per última vegada aquest dijous a Gràcia. La mare i els Mossos d'Esquadra la busquen i han difós la imatge de la menor a través de les xarxes socials per intentar localitzar-la.

L'Emma va desaparèixer el 10 de juny al barri de Gràcia, de Barcelona. Ajuda'ns a trobar-la

Emma desapareció el 10 de junio en el barrio de Gràcia, de Barcelona. Ayúdanos a encontrarla pic.twitter.com/szViZukLW3 — Mossos (@mossos) June 12, 2020

Segons la descripció de la policia, la noia fa 1,65 metres d'alçada, té el cabell llarg, llis i morè, i els ulls blaus. La família afegeix que porta serrell i que té la pell blanca i pigues. Porta aparells fixos a les dents –ortodòncia– i un pírcing al nas. En el moment de la desaparició, anava vestida amb uns pantalons de color gris.

Tant la mare com els Mossos demanen trucar al 112 si algú la veu i la reconeix. La policia busca la jove amb el dispositiu habitual per als casos de desaparicions en una zona urbana. Segons la família, la menor pateix una depressió. La Guàrdia Urbana de Barcelona i l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, també han compartit la imatge de la noia per ajudar a intentar trobar-la.