Desarticulada una organització criminal internacional de tràfic de marihuana establerta a Catalunya

Un operatiu coordinat entre els Mossos d'Esquadra i la policia d'Hamburg va permetre desarticular el 24 de gener una organització criminal dedicada al tràfic de marihuana a escala internacional que estava instal·lada de forma estable a Catalunya. Els cossos de seguretat van detenir 23 persones, 20 de les quals ho van ser per la policia catalana, i van interceptar un enviament de 138 quilos d'aquesta substància, que els arrestats volien enviar a Alemanya amagada en un camió.

En total, els Mossos van fer 15 entrades i escorcolls a Barcelona, Castellbisbal, Terrassa, Ripollet, Santa Coloma de Cervelló, Sant Boi de Llobregat i Martorell. En dues de les naus hi havia fins a 4.100 plantes de marihuana, segons informa l'ACN.

El grup criminal actuava des de Catalunya a través d'una estructura jeràrquica, que s'encarregava del cultiu, l'empaquetament i el trasllat de la marihuana fins al punt de distribució a Alemanya. Al llarg de tota la investigació, la policia ha localitzat quatre plantacions extensives, 400 quilos de marihuana i 627.625 euros en metàl·lic.

La investigació va començar el juny del 2016, quan els agents van observar que diverses persones feien carregaments habituals en un traster on tenien constància que s'havia localitzat un paquet de marihuana. En paral·lel, els Mossos van saber que la policia de la localitat alemanya d'Hamburg havia sol·licitat dur a terme una investigació a Catalunya, especialment a la ciutat de Barcelona, sobre un grup de persones que estaven sent investigades al seu país per tràfic de cànnabis. A partir d'això, els agents van determinar que aquests dos grups de persones eren coincidents, i van iniciar les accions coordinades que han portat a desarticular-los.

D'aquests 23 detinguts, cinc van quedar en llibertat amb càrrecs i 18 van ingressar a presó, mentre el cas continua obert i no es descarten més detencions.

Implicats en un segrest el 2017

Segons han pogut saber els Mossos d'Esquadra, quatre dels detinguts havien participat directament en el segrest d'un home a Sitges el juny del 2017. Un veí d'aquesta població va ser segrestat i agredit per quatre homes, als quals havia llogat un pis, que volien que els lliurés 110 quilos de marihuana que els havien robat o 500.000 euros com a compensació. Se'l van emportar en una furgoneta i el van alliberar a l'A-2 a l'altura de Collbató, on va ser assistit per una patrulla dels Mossos.

Fruit de la investigació es va reconèixer un dels autors del segrest, que va resultar ser un dels investigats pels Mossos per un delicte de tràfic de drogues. Els agents també van poder determinar que havien participat en el segrest dues persones més i que una d'elles va venir expressament d'Alemanya.

Les àrees policials dels dos països van mantenir investigacions paral·leles i coordinades, i van identificar els altres tres autors materials del segrest que també estarien vinculats a l'entramat criminal dedicat al tràfic de drogues.