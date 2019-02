L'Estat desbloqueja la inscripció a Kíev dels nadons espanyols nascuts per gestació subrogada

L'estat espanyol torna a canviar el criteri per inscriure els nadons nascuts per gestació subrogada en menys d'una setmana. Després d'admetre divendres passat una prova d'ADN per demostrar la paternitat o maternitat dels progenitors i recular 24 hores després, Espanya permetrà la inscripció dels menors acabats de néixer al Registre Civil Consular de Kíev a la quarantena de famílies espanyoles que han optat per aquesta tècnica de reproducció. Aquest cop, però, ha advertit que és una decisió provisional i que té com a únic objectiu desbloquejar les famílies retingudes a la capital ucraïnesa.

Així, l'Oficina d'Informació Diplomàtica del Ministeri d'Afers Exteriors ha anunciat aquest dimarts que es completaran els processos d'inscripció pendents "atenent a l'interès superior dels menors ja nascuts i al principi de seguretat jurídica". Amb tot, una vegada resolts aquesta quarantena de casos, i tal com el ministeri de Justícia va assegurar el 16 de febrer, es deixaran d'inscriure els menors nascuts amb tècniques de gestació subrogada "en compliment de la llei 14/2006, de 26 de maig, sobre tècniques de reproducció humana assistida".

L'ambaixada espanyola a Kíev sol·licitarà a les autoritats ucraïneses que facilitin "en la mesura del possible i segons la seva legislació" els documents de viatge als menors que neixin a partir d'ara perquè puguin viatjar a Espanya, ja que la inscripció a través de l'ambaixada es deixarà de fer. Amb la voluntat d'accelerar la resolució dels expedients pendents es desplaçarà un funcionari diplomàtic des de Madrid al llarg d'aquesta setmana, a fi d'aportar un "reforç puntual".



En aquest sentit, l'ambaixada lamenta els prejudicis a les famílies que la situació ha pogut crear, però recorda que "des del 2016 desaconsella de manera vehement el recurs a processos de gestació subrogada". Les famílies amb sol·licituds denegades podran presentar recurs a la Direcció General dels Registres i del Notariat del Ministeri de Justícia.