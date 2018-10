Almenys dos morts per les fortes pluges i inundacions a Mallorca

El municipi de Sant Llorenç ha estat el més afectat per la tempesta d'aquest dimarts a l'illa de Mallorca. Segons ha pogut confirmar l'ARA Balears, les pluges han deixat com a mínim dos mort i diversos ferits. El torrent de la localitat s'ha desbordat i ha fet una riuada que ha arrossegat tot allò que hi havia al seu pas. Desenes de vehicles han estat arrossegats per la força de l'aigua.

Els pluviòmetres del municipi han recollit més de 120 litres per metre quadrat i alguns veïns han assegurat que actualment no tenen corrent ni cobertura.

El 112 ha informat que s'ha activat l'índex de gravetat 2 d'alerta per inundacions i que és possible que hi hagi víctimes mortals, tot i que això encara no es pot confirmar. El servei d'emergències ha volgut assenyalar també que "estam fent tot el possible per rescatar les persones en perill al municipi, així com per evitar que es produeixin més accidents a la zona".

La regidora de Serveis Socials, Maria Galmés, ha assegurat que la imatge que ofereix aquest dimarts vespre el poble de Sant Llorenç “escarrufa”. Galmés considera que l’impacte de les pluges pot ser pitjor que el 6 de setembre de 1989, quan el poble també quedà negat. “La plaça de l’Ajuntament és un autèntic torrent. Plou des de les 16 h”, ha assegurat la regidora a l’ARA Balears. La Guàrdia Civil ja hi intervé, intentant que no hi hagi desplaçaments de gent i assegurant-se que no hi hagi danys personals. Les carreteres estan tallades.

Alguns dels afectats han decidit mostrar la situació que es viu actualment al municipi mallorquí a través de les xarxes socials.

Les imatges de Sant Llorenç escarrufen. Hi ha plogut 100l en mitja hora. #Mallorca pic.twitter.com/sBSACt6bUF — Jaume Rigo⚠ (@jaumerigo) 9 d’octubre de 2018

Sant Llorenç des Cardessar. Plaça del Ajuntament. pic.twitter.com/2W4xVwZQzS — Dani Vaquer (@19daniel79) 9 d’octubre de 2018

Sant Llorenç, municipio de Mallorca queda inundado por desborde del Torrente. Espero que no haya ningún herido! pic.twitter.com/SRw20LkR5V — Joan Carles Miquel Garau (@jcmiquel) 9 d’octubre de 2018

L'Aemet ha activat el nivell taronja màxim per precaució i l'112 ha comunicat a través del seu compte de Twitter, que, per precaució, les carreteres Ma-12 (km 12,5), Ma-32 (km 12,400), Ma-6040 (km 8) i Ma-15 (km 57) restaran tallades fins a nou avís.