Un mort i sis ferits lleus en el descarrilament d'un tren de Rodalies a Vacarisses, Catalunya

Un tren de Rodalies de la línia R4 (Manresa -Sant Vicenç de Calders) que circulava en direcció a Sant Vicenç de Calders ha descarrilat a un quart de set del marí per un despreniment de terra entre les estacions de Vacarisses i Vacarisses Torreblanca. De moment, Protecció Civil ha confirmat que hi ha una persona morta i sis de ferides lleus. Es tracta d'un tren de sis vagons, i els últims dos cotxes haurien descarrilat per culpa d'un talús que hauria caigut, segons ha informat Protecció Civil. Al tren afectat hi viatjaven unes 150 persones.

Catorze dotacions de Bombers i vuit ambulàncies s'han desplaçat al lloc de l'accident per atendre el passatge, així com tècnics de Protecció Civil. Renfe informa que ha quedat interrompuda la circulació de les línies 4 i 12 entre les estacions de Terrassa i Manresa i recomana l'ús de d'altres mitjans de transport. S'està gestionant servei alternatiu per carretera i els retards a la resta de la línia poden superar la mitja hora.

Gestionant servei de transport alternatiu per carretera. https://t.co/HkUXZzTHh0 — R4 Rodalies (@rod4cat) 20 de novembre de 2018

Protecció Civil ha activat l'alerta Ferrocat després del descarrilament i informa els familiars de les víctimes que poden informar-se a través del telèfon 012. Els conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i el d'Interior, Miquel Buch, s'estan dirigint, com a representants del Govern, al lloc del descarrilament. El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha explicat, a través de Twitter, que està fent el seguiment dels fets des del Govern.