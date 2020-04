“De gent irresponsable n’hi ha hagut sempre”

Una hora, va trigar la filla de la Raquel per sortir de casa: “Em pensava que el carrer estaria ple de bitxos!”, deia la petita, que té cinc anys. Una estona després conduïa el seu patinet per la rambla del Poblenou. “Normalment no parava quieta i ahir no podia més. No sabia fins a quin punt els afectaria, això d’estar tancats!”, afirma la Raquel, que encara es fa creus de la polèmica que s’ha desfermat a les xarxes socials. Les etiquetes #irresponsables, #subnormals i #nensalcarrer van ser tendència a Twitter durant tot el diumenge a Espanya i van ser milers els missatges que carregaven contra el desconfinament infantil i la irresponsabilitat d’alguns adults.

“A la rambla semblava un dia de festa major, i al passeig Marítim, un diumenge qualsevol, però la gent en general era respectuosa. Ens vam trobar amics i companys de classe i els vam saludar mantenint les distàncies”, assegura la Raquel. Per ella, el primer passeig després de més de mil hores tancada a casa només ha portat coses positives: “El simple fet de retrobar-nos ha anat bé per recuperar una certa normalitat”.

De fet, la Raquel i els seus dos fills surten de lluny a la imatge que s’ha fet viral del passeig Marítim, que sembla ple de gent per com està feta la fotografia. Ahir, la imatge era una altra: “Molta menys gent. A la pastisseria també hi ha menys cua. Crec que diumenge va ser un moment de màxim estrès i tothom va sortir, i en canvi aquest dilluns hi ha màxima normalitat”, descriu.

200 denúncies més

Diumenge es va formar el còctel perfecte: dia festiu i dia de primavera esplèndid arreu del país. Amb el permís oficial perquè els infants sortissin de casa, és evident que hi va haver gent que es va saltar les normes, però és difícil de dir si va ser molta o poca. Amb les dades dels Mossos d’Esquadra, és cert que hi va haver 200 denúncies més que diumenge passat (abans-d’ahir en van ser 1.900) i el doble d’identificacions (6.600), però això no vol dir que hi hagués molts més incompliments. De fet, que el nombre de sancions no sigui excessivament superior fa pensar que la majoria d’identificats no incomplia les normes.

Precisament, com que és complicat perseguir “les conductes irresponsables”, el conseller d’Interior, Miquel Buch, va insistir ahir en fer franges per als menors i poder sancionar els incompliments. La Generalitat proposa que els menors de 6 anys surtin de 12 a 14 h, i la resta, de 16 a 18 h. I n’hi ha que les segueixen al peu de la lletra. La família Tortajada ha decidit fer cas de les recomanacions del Govern. Diumenge, el fill de 18 anys va acompanyar el petit, de 13, a fer una volta pel barri de Gràcia de Sabadell. “No es van trobar pràcticament ningú”, explica el seu pare, el Xavier. “Si ens deixen sortir de 9 a 21 h, s’ha de fer amb responsabilitat. Crec que ens hem relaxat i si no fem cas i no som responsables, estarem confinats fins Nadal”, alerta. A casa només sortiran si el menor en té ganes i faran torns perquè cada dia un dels adults l’acompanyi.

També el barri de Sant Andreu de Barcelona estava més tranquil ahir. L’Anna va sortir a fer una volta amb el seu fill, de 7 anys. “Jo tenia més ganes de sortir que ell”, admet d’entrada. Li sap greu que s’hagi posat el focus sobre els infants, quan qui s’està saltant el confinament són els adults. “He vist avis passejant i parelles joves. De gent irresponsable n’hi ha hagut i n’hi haurà sempre. I potser surten cada dia, però jo no els veia”, diu. I recorda que hi ha espavilats que treuen el gos “vuit vegades al dia”, van a comprar “molts cops a la setmana” i quan es pugui fer esport “seran els primers a sortir a córrer”. Feta la llei, feta la trampa.

Colau crida l’atenció als adults

En la mateixa línia va posicionar-se l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que va demanar no carregar contra els infants. “S’han vulnerat els seus drets durant sis setmanes”, va assegurar, i va preferir renyar els adults. “Cal cridar l’atenció i recordar que ens hi va la salut de tots, però això no és culpa dels nens i nenes”, va afirmar.

En canvi, l’Alejandro, també veí de Sant Andreu, hi veu un intent de l’administració de teledirigir el relat. “Estem caient en la trampa d’assenyalar el veí. Hem interioritzat una responsabilitat extra que no respon al civisme, sinó a la por i l’angoixa i, sobretot, l’egoisme. Com que jo no puc sortir, els altres tampoc”, lamenta. Ell, la seva parella i els seus dos fills van sortir plegats diumenge a fer una volta, malgrat estar prohibit perquè els menors només poden anar acompanyats d’un adult. “No ens regim per la norma al mil·límetre, sinó pel sentit comú”, argumenta. Després de sentir-se observats, ahir els nens van sortir només amb el seu pare.