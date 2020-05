El Govern proposa unificar les regions sanitàries de Barcelona i Marlaska es va sentir traït per Pérez de los Cobos: les claus del dia, amb Antoni Bassas (26/05/2020)

Bon dia des de l'ARA. És dimarts 26 de maig del 2020. Avui continuarem instal·lats a l'estiu perquè el termòmetre s'enfilarà 2 o 3 graus més que ahir en moltes comarques, sobretot al prelitoral. El sol predominarà però no és descartable alguna tempesta puntual al Pirineu Occidental. Demà i dijous tornarà a refrescar.

1. La Generalitat va proposar al govern espanyol ahir al vespre reunificar Barcelona i l'àrea metropolitana en una sola regió sanitària dilluns que ve. Si Madrid hi dona llum verda serà possible reprendre la mobilitat entre Barcelona, el Maresme, els dos vallesos, l'Hospitalet de Llobregat i la comarca del Baix Llobregat. La consellera Alba Vergés ho veu així: "Per a nosaltres segueixen sent 3 regions i analitzarem les dades separadament. Però en termes de mobilitat el que proposem és que de cara a dilluns s'entengui com si fos una única regió perquè ens sembla més lògic i, malgrat estar parlant d'un volum de població alt, els indicadors són clars i van alineats en les tres regions". L'autorització del govern espanyol a aquesta proposta sembla bastant factible perquè la circulació del covid-19 és "de nivell baix".

Dilluns que ve, Girona, la Catalunya Central, el Penedès i el Garraf passarien a la fase 2. En canvi, el Govern creu que la regió sanitària de Lleida ha de continuar en fase 1 perquè la taxa d'incidència acumulada per 100.000 habitants dels últims 7 dies ha augmentat.

Ahir va ser el primer dia de terrasses obertes a Barcelona. Aquí teniu aquesta crònica de Toni Vall: "Més que mai, a la barra somriure i optimisme!", deia l'amo d'un bar. I Vall acaba dient: "Tornar als petits plaers de la vida és no voler resignar-se que tot hagi d'anar a pitjor a partir d'ara".

2. Algunes residències per a gent gran van tornar a rebre visites de familiars ahir. L'Oriol Gracià, des de Sant Carles de la Ràpita, ens porta aquesta història d'una mare de 86 anys i la seva filla que feia setanta-dos dies que no s'havien vist de prop.

3. Les farmacèutiques europees van rebutjar investigar la prevenció de pandèmies. La investigació de dues ONG la van avançar ahir The Guardian i Eldiario.es i apunta que, de manera general, el sector farmacèutic europeu va estar prioritzant els interessos privats dins el context d'aquest consorci malgrat rebre fons públics. Ens ho explica la Júlia Manresa des de Brussel·les.

4. I Ernesto Ekaizer aborda una de les principals notícies d'última hora. El ministre Grande-Marlaska ha fulminat el cap de la Guàrdia Civil a Madrid, Diego De los Cobos. Diu Ekaizer: "El ministre, que té el cos de la Guàrdia Civil en contra, es va sentir traït pels informes filtrats sobre el 8-M i que van acabar a un jutjat de Madrid, que investiga un presumpte delicte de prevaricació que podria haver comès el delegat del govern espanyol a Madrid, José Manuel Franco, al no prohibir la manifestació del 8 de març en el Dia Internacional de les Dones i altres esdeveniments massius per prevenir la propagació del coronavirus. També n'hi ha contra el Dr. Simón, que ahir s'hi va referir: "No em fa gens de por que se m'investigui o no. M'han comentat que algú ha interposat una querella. Donarem la informació que demanin i el jutge actuarà com ha d'actuar. Pel que fa a Madrid, hem revisat les dades milers de vegades i, clarament, el 8-M, si ha tingut algun efecte en l'evolució de l'epidèmia, ha estat molt marginal".

Segons aquestes fonts d'Ekaizer, Grande-Marlaska hauria detectat que les filtracions d'aspectes de l'informe procedien de l'institut armat i hauria reaccionat amb un "cop d'autoritat" davant d'un cos que li és hostil.

Diego Pérez de los Cobos, de 56 anys, va ser un dels processats el 1992 pel cas de tortures a l'etarra Kepa Urra, però ell va ser absolt. El seu moment de glòria arriba quan és nomenat coordinador del dispositiu policial de l'1-O i arran dels seus enfrontaments amb el major Trapero, contra el qual va declarar en el judici de l'Audiència Nacional. És germà del que va ser president del TC, Francisco Pérez de los Cobos, conegut pels seus escrits contra els catalans i per haver sigut militant del PP.

5. El paer en cap, Miquel Pueyo, explica la resposta que ha de donar Lleida al cas d'abusos sexuals destapat per l'ARA aquest cap de setmana, en què s'explicava com Antonio Gómez havia abusat de desenes d'alumnes durant gairebé 20 anys a l'Aula de Teatre. En una entrevista que li fa l'Albert Llimós, Pueyo remarca la valentia d'aquestes dones i que un mitjà del país dediqui temps i recursos a fer periodisme d'investigació, una cosa que pensava que no tornaria a veure mai més. Quan veus "20 anys d'abusos a l'Aula de Teatre", com a alcalde de Lleida t'impacta i et preguntes: "¿En quina ciutat ha passat? Com ha sigut possible?".

6. Jordi Nopca ha escrit la crònica de la inauguració de la llibreria Ona de Pau Claris enmig d'una gran expectació i amb el propòsit de donar "un senyal d'optimisme". Ha sumat la militància lingüística de la llibretera Montserrat Úbeda a la voluntat de l'empresari Tatxo Benet per actualitzar la imatge de la catalanitat. Passejar-se per la nova Ona recorda aquelles galeries d'art contemporani que saben transmetre luxe i bon gust en cada sala. L'extensió que ocupa la ficció –catalana i traduïda– fa patxoca.

Ester Pujol va dir que Pau Claris s'ha convertit en "el nostre Charing Cross". Al mateix carrer hi ha la Documenta, la Jaimes, la Central i la Impossible.

7. L'Eurolliga va decidir ahir donar per acabada la competició. El Barça intentava reprendre el torneig, al final tothom va estar d'acord a centrar els esforços en organitzar la pròxima temporada. La llista de motius? La salut i la seguretat dels jugadors, els aficionats, la variada evolució del covid-19 en funció del país de cada equip, el fet que no estava garantit que tots els conjunts poguessin entrenar-se en les mateixes condicions, i les restriccions de moviments, que no garantien que tots els equips poguessin viatjar. L'Eurolliga no reconeixerà cap equip com a campió de la temporada 2019-20.

Acabem aquí, us esperem d'aquí uns minuts amb l'anàlisi del cas Pérez de los Cobos.

Que tingueu un bon dimarts.