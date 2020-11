Desmantellada una festa amb 80 persones a la muntanya de Montjuïc

La Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) ha desmantellat aquest diumenge a la matinada una festa il·legal amb 80 persones a la muntanya de Montjuïc, segons ha informat l'ACN. "Consumien begudes alcohòliques i no respectaven les mesures sanitàries. Per aquest motiu, s'han denunciat totes les persones i s'ha desallotjat l'espai", ha piulat el cos policial a les xarxes socials. Hi ha adjuntat una imatge en què es poden veure els participants de la festa, amb taules, cadires i fins i tot una petita foguera.

Els agents han identificat finalment 63 persones i han aixecat denúncies per no portar la mascareta, no mantenir les distàncies de seguretat, consum d'alcohol compartit i per fer un foc en una zona forestal. A més, els participants estaven vulnerant el toc de queda nocturn de 22 a 06 hores.

En paral·lel, els Mossos d'Esquadra també han desallotjat aquesta matinada –cap a les 03.30 hores– un local privat a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) on 18 persones celebraven una festa. S'han denunciat tots els participants per incomplir les mesures de prevenció contra el covid-19.