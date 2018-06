La mobilització ciutadana atura set desnonaments a Barcelona

Set desnonaments en un matí als barris de Sant Antoni i el Raval. L'endemà que l'Ajuntament de Barcelona aprovés l'augment del lloguer social, el centre s'ha despertat davant aquesta realitat. De moment, tots els desnonaments han estat posposats davant les desenes de persones que s'han concentrat a cadascun dels portals (entre 30 i 50 depenent del cas), convocades pel Sindicat de barri del Poble-sec i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH). "Hem aturat el desnonament", cantaven els concentrats, que celebraven el seu èxit encenent una bengala i, de vegades, fent-se una fotografia, just abans de dirigir-se a la porta de la següent família a punt de ser desnonada. Comte Borrell, Manso, el Carrer de la Cendra, Magallanes, Radas, Sant Pere Mitjà són els llocs on s'han frustrat els desnonaments durant el matí, i a última hora les entitats han sabut que n'hi havia un altre al carrer Vallhonrat, que finalment s'ha posposat 10 dies.

A tres quarts de nou del matí estava previst desnonar un dels pisos ocupats de l'edifici del carrer Borrell, 59. A la finca hi conviuen famílies de renda antiga i habitatges en ocupació que asseguren no poder fer-se càrrec dels preus actuals del lloguer i que volen que es destini el seu pis a habitatge social. Un d'aquests casos és el de l'Octavi i la Pepa, una parella que fa un any i mig que ocupa l'habitatge. "Els veïns volen pagar un lloguer d'acord amb les seves possibilitats", ha assegurat Axel Altadill, del Sindicat de barri del Poble-sec. Altadill ha lamentat "l'ànim de gentrificació" dels propietaris des que s'han acabat les obres al Mercat de Sant Antoni: "El barri és pels veïns". Per la seva banda, des de l'entitat Fem Sant Antoni, Xavier Caballé ha destacat l'acció veïnal perquè aquest era "el tercer intent de desnonament", però ha lamentat que a partir d'ara s'obre un procés "més complicat d'evitar", en referència a la possibilitat que hi hagi l'anomenat 'desnonament en obert' . Aquest procés permetria no fixar una data i hora concretes d'expulsió.

Una acció semblant ha tingut lloc a pocs metres, al carrer Manso, 46, on hi havia un altre intent d'expulsió d'un adult amb tres infants. En aquesta ocasió era la PAH qui convocava la protesta i s'ha acabat també amb l'aixecament de la comitiva judicial i la cancel·lació del desnonament.

Dos processos més, aquests al Poble-sec, han estat impedits al carrer de Magallanes, 58, i a Radas, 67, on el Sindicat de Barri ha aconseguit que no es fessin fora dues famílies amb fills menors a càrrec. " Pita, pita, pita, mi casa no me quitan", cridava Antonella Jeszensky des del seu portal, al carrer de Magallanes, i els conductors li responien fent sonar el clàxon. Havia de ser desnonada avui juntament amb els seus quatre fills d'entre 3 i 13 anys. "Teníem un contracte de tres anys, vam pagar una entrada i un lloguer de 460 euros perquè el pis és molt petit, té 40 metres", explica a l'ARA: "Ara el llogater ens ha dit que no ens ampliarà el contracte i que ens pujarà el lloguer. No el podem pagar". Jeszensky ha deixat de pagar el lloguer des de fa 6 mesos: "Les amigues del Sindicat de barri ens ajuden perquè no ens facin fora al carrer", ha explicat Antonella, sense perdre l'ànim.

Les mobilitzacions eren una barreja d'ambient reivindicatiu i festiu, amb proclames com "No em prendran casa meva" i una pancarta amb la frase "Cap veïna fora del barri", però també música, balls i el clam: "Si no puc ballar no és la meva revolució". Un ambient, però, que es mesclava amb la tristesa. Estela, la inquilina del pis del carrer Randa -on hi viu una menor d'edat i una persona gran- no podia atendre les persones que li han vingut a donar suport ni dirigir-los unes paraules, tot i que li demanaven des de baix. Es mirava l'escena des de la barana balcó amb llàgrimes als ulls, i no s'ha recuperat fins que s'ha anunciat que el seu desnonament s'havia posposat.

La ruta del sindicat ha tingut l'última actuació al carrer Vallhonrat, també al Poble-sec, amb què no comptava. Quan ja celebraven que s'haguessin aturat tots els desnonaments al barri, han rebut la notificació que el procurador era en aquest edifici. Finalment, s'han concedit deu dies més als inquilins -segons els veïns, una és una dona embarassada- per abandonar el pis.

El districte de Ciutat Vella, un altre dels focus principals del conflicte per l'habitatge a la ciutat, ha resistit també a dos intents de desallotjament. Al carrer de la Cera número u s'ha aconseguit que es cancel·lés el procediment tot i no ser el primer cop que es presentava la comitiva judicial, i en segona instància, a Sant Pere Mitjà s'ha salvat un desnonament que afectava a un home i els seus fills amb una crida encapaçalada per la PAH.

Mobilització via xarxes

Es preveu que a l'àrea metropolitana avui s'intentin un total de nou processos de desnonament entre Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Badalona i Cornellà, molt a prop de l'edifici on la setmana passada un home es va suïcidar quan va arribar la comitiva judicial. La comunicació a través de les xarxes està sent la principal via de contacte per a l'organització ciutadana.