"Si desnonen l'Ossama, aviat podria haver-hi un nou narcopis"

Al carrer Vistalegre número 14 de Barcelona, plataformes veïnals com Raval Rebel i Acció Raval van facilitar l'ocupació d'un pis per part de dos joves en situació vulnerable, l'Ossama, de 19 anys, i la seva germana, de 22, pocs dies després que hi hagués una intervenció policial per desmantellar un narcopis. "El narcopis va trigar tres anys a ser desmantellat i en canvi l'ordre per a ells ha trigat menys d'un any", denuncia el Miguel, de Raval Rebel, que alerta: "Si desnonen l'Ossama, no ens ha d'estranyar que aviat hi obrin un narcopis", i que assenyala que el gegant immobiliari Blackstone, propietari de l'immoble a través de la seva agència immobiliària Anticipa, en serà "còmplice".

Els activistes ja fa temps que estan convençuts que als fons d'inversió com Blackstone, també coneguts com a fons voltor, "els interessa" tenir pisos buits, diu el Miguel, o fins i tot permetre que hi hagi narcopisos per afavorir que marxin els inquilins del barri a l'espera que es revaloritzi el barri i els seus habitatges. Creuen, de fet, que la marxa de veïns que no poden pagar el lloguer està darrere de l'increment dels narcopisos en els últims mesos, coincidint amb el desconfinament, ja que haurien trobat nous espais buits per instal·lar-s'hi. Acció Raval, que comptabilitza els punt de venda de drogues, en té ara detectats 27, i sospita de 14 més. Un augment significatiu respecte als nou que tenia controlats durant l'estat d'alarma, i que els retorna a les xifres d'èpoques prèvies a les operacions policials que van afeblir els establiments de narcotràfic.

Pel que fa a l'Ossama, els activistes lamenten que la denúncia i la sentència de desallotjament contra ell després de deu mesos vivint al pis sigui per la via penal. Els obliguen a deixar el pis en 15 dies i els han condemnat per un delicte d'usurpació a una multa de 180 euros en total. Si no la paguen haurien de passar 45 dies a la presó, segons mostra la sentència a la qual ha tingut accés aquest diari. Fonts d'Anticipa, vinculada a Blackstone, neguen que el fons deixi proliferar els narcopisos. "Quan detectem una ocupació, denunciem", diuen, i asseguren que han intentat parlar amb l'Ajuntament de Barcelona per buscar una via per la qual el consistori pagui una part del lloguer i els inquilins una altra, però que no renunciaran a executar el desallotjament fins que no s'arribi a un acord.

Les mateixes fonts, a més, recorden que els quinze dies que s'ha donat a l'Ossama i la seva germana per deixar el pis (que vencen aquesta setmana) no impliquen que el desallotjament es produeixi just en aquesta data, sinó que es fixaria després. Prefereixen ni confirmar ni desmentir que, com afirma Raval Rebel, els van oferir 5.000 euros als joves per abandonar el pis divendres passat, quan van ser conscients que farien públic el cas, segons la plataforma veïnal. Però reconeixen que "en ocasions" atorguen "ajudes" per als inquilins que no poden pagar el lloguer.

L'Ossama i la seva germana, als quals els ha caducat el permís de residència, tenen un panorama complicat per poder pagar un lloguer. Ell ha acabat fa poc un curs de nàutica professional, el tercer que fa des que va arribar a Espanya, després d'un d'electricitat fa un any i un de fusteria fa tres mesos. "Estudies, estudies i després no hi ha feina", diu resignat des del pis mentre li ronda per sobre les cames la Shakira, la seva gata. L'últim curs li serveix per "practicar" i aprofundir els coneixements que ja tenia de pesca, una feina que va començar a exercir a la seva localitat natal, Larache, una ciutat portuària del Marroc des d'on va marxar en pastera quan només tenia 15 anys, fins a arribar primer a Barbate, més tard a Granada i finalment a Barcelona, on va ser tutelat per la direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) fins que va arribar a la majoria d'edat.