La reforma d'un edifici destrossa els plafons del ceramista Joan Rifà Benet a Barcelona

Les obres per reformar la façana d'una finca dels anys 70 situada a la cruïlla entre els carrers de Ganduxer i Emancipació, al barri barceloní de Sant Gervasi, han destrossat alguns dels plafons artístics que el ceramista Joan Rifà Benet havia creat. Encara es mantenen alguns dels dissenys d'aquesta finca, que dona als quatre vents i, per aquest motiu, el grup municipal de Junts per Catalunya ha reclamat aquesta tarda "l'acció urgent" del govern municipal per protegir-los i evitar que també acabin destrossats. I la resposta ha arribat de seguida. L'Ajuntament ha suspès les obres per revisar la llicència i comprovar si les ceràmiques estaven catalogades.

Segons Junts per Catalunya, es tracta "d'un nou atac contra el patrimoni de la ciutat", ja que "unes obres, en aparença de rehabilitació" s'han convertit "en una operació de destrucció, amb piconadora, d’uns murals ceràmics obra de l’artista osonenc Joan Rifà Benet", traspassat a Barcelona l’any 2009. La decoració destrossada, unes rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular en relleu, representa una composició geomètrica abstracta amb formes principalment circulars de colors vius que sobresurten en relleu respecte al fons. Les fileres de la façana que dona al carrer Emancipació ja han sigut destrossades però encara queden les altres.

El regidor de Junts per Catalunya Jordi Martí ha denunciat que aquest "atac" al patrimoni s’afegeix als altres que ja s'han produït des de l'inici del mandat, "com són els casos del palau Vilana, al Gòtic; un mural a Can Batlló, a Sants-Montjuïc, o el Palauet Casa Jover, a la plaça Adrià, de Sarrià-Sant Gervasi, entre d’altres".