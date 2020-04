Tots els detalls sobre les sortides dels infants: els pares podran autoritzar un altre adult d'acompanyant

El govern espanyol ha fet públic aquest dissabte la nova ordre ministerial que regula les passejades que els infants menors de 14 anys podran començar a fer a partir d'aquest diumenge: els nens i nenes podran sortir de casa amb un adult que els acompanyi entre les 9 del matí i les 9 del vespre, el recorregut no podrà superar el quilòmetre de distància respecte a la llar dels menors i no es podrà fer ús de parcs infantils ni de zones de joc públiques, però sí que podran portar la bicicleta, el patinet o una pilota, per exemple. La passejada ha de durar una hora i, com a novetat, els pares podran autoritzar un altre adult perquè acompanyi les criatures a l'hora de sortir al carrer.

L'ordre ministerial admet també l'impacte físic i psicològic que les sis setmanes de confinament estricte han pogut tenir sobre els infants, especialment en els que viuen en pisos petits o sense cap espai obert. Es reconeix que els més de 40 dies entre les mateixes quatre parets han influït en la "irritabilitat" de les criatures, han provocat una "major apatia" i poden haver modificat "rutines de son" i afavorit el "sedentarisme i la obesitat infantil", entre d'altres, diu el document.

Aquests són els detalls de l'ordre que regula els passejos:

Quan podem sortir?

Una franja horària àmplia per fomentar la "conciliació"

Els nens i nenes menors de 14 anys poden sortir a passejar entre les 9 del matí i les 9 del vespre, durant un màxim d'una hora. La Generalitat era partidària d'establir franges horàries per a les sortides en funció de l'edat de les criatures, però l'Estat ho ha descartat. En una entrevista a El suplement de Catalunya Ràdio, el director d'Infància del govern espanyol, Gabriel González-Bueno, justificava que l'horari extens permet als pares "conciliar" les passejades amb els infants amb el teletreball.

Per on podem passejar i què poden portar els nens?

Es descarten les zones de joc infantil i es permeten algunes joguines

L'ordre ministerial fixa que les passejades seran d'un màxim d'un quilòmetre respecte a les llars dels menors. Es pot passejar per parcs, passejos i carrers però no es pot fer ús de les zones de joc infantil ni del mobiliari urbà per minimitzar la possibilitat de contagi. Els infants poden portar un patinet, la bicicleta, una pilota o una altra joguina també per poder fer-ne ús durant la passejada.

Qui acompanya els nens?

Els pares poden autoritzar un altre adult

En general el govern espanyol preveu que els nens vagin acompanyats d'un dels dos progenitors durant les passejades. Però l'ordre ministerial preveu la possibilitat també que els pares puguin autoritzar un altre adult perquè es faci càrrec dels menors durant el passeig. Cada unitat ha d'estar constituïda per un adult i un màxim de tres menors.

Com evitar els contagis?

La mascareta no és imprescindible

González-Bueno ha explicat que si bé es recomana l'ús de mascareta durant els passejos, no és obligatori que els infants en portin, igual que els adults. Es recomana mantenir la distància social de dos metres i evitar el contacte en cas que ens trobem alguna persona a la qual volem saludar. En les salutacions entre menors també cal evitar el contacte físic. També s'aconsella no fer ús del mobiliari urbà, i els parcs infantils i elements de joc estan vetats per minimitzar el risc de contagi.

Com es controlarà?

Un model basat en la "confiança"

El director d'Infància del govern espanyol ha admès que no hi haurà un control estricte per garantir que només se surti un cop al dia, així com per controlar la durada del passeig o la distància que es recorri. "Cal un vot de confiança en les persones, en els pares i en els mateixos nens i nenes. Creiem que tothom és prou conscient de la gravetat de la situació i que aquesta petita vàlvula d’escapament dels més petits no ha de posar en risc la resta de població vulnerable", deia González-Bueno a Catalunya Ràdio.