Salut farà un test de detecció precoç de la depressió postpart la sisena setmana després del naixement

El naixement d'un fill és un moment ple de llum però també d'ombres. I n'hi ha que són evitables. Si una dona no vol fer servir oxitocina per accelerar les contraccions o que li facin una episiotomia, ha de tenir veu per poder negar-s'hi o, almenys, l'han d'informar abans de dur a terme cap intervenció. Aquesta és la clau del part respectat. Però la maternitat es viu un cop se surt de l'hospital i els problemes a què s'enfronten les famílies, especialment les que ho són per primera vegada, són diversos: frustració, estrès, por i fins i tot rebuig.

Ara el departament de Salut ha elaborat un protocol per intentar garantir que l'experiència sigui tan positiva com sigui possible per a totes les mares i les seves parelles. La consellera Alba Vergés ha presentat aquest divendres a la seu de la Maternitat de l'Hospital Clínic de Barcelona el protocol d'atenció i acompanyament al naixement a Catalunya, que aborda íntegrament l'embaràs en tres capítols: el prepart, el part i el postpart.

El document inclou mesures tan diverses com ara el compliment escrupolós dels desitjos de la mare, dels quals s'haurà d'informar-se els professionals del centre per escrit i que s'hauran de respectar en tot moment, i els tests psicològics que ajudin a determinar si els progenitors pateixen un quadre d'estrès o –en el cas de la mare– depressió postpart.

El Govern també inclou una vigilància més acurada en aquells casos en què se sospiti que la mare pateix algun tipus de violència masclista i un test específic en casos de sospita que algun dels dos referents de la criatura té dificultats per gestionar la frustració i pot fer-li mal sacsejant-lo, que és la forma de maltractament infantil més freqüent.

Detecció precoç de la depressió postpart

Un 25% de les embarassades presenten un problema de salut mental com l'ansietat i la depressió relacionat amb la gestació, i el 10% poden acabar patint una depressió postpart, segons estimacions d'estudis internacionals. És per això que el nou pla estableix la realització del test d'Edinburgh a totes les mares durant la sisena setmana després del naixement del fill. Aquesta eina permet al personal d'atenció primària valorar l'estat emocional de la mare i diagnosticar precoçment la depressió postpart.

Evitar sacsejar el nadó

Salut farà prevenció de la síndrome de l'infant sacsejat a través d'una avaluació dels progenitors que, sumada al test d'Edinburgh, permetrà identificar senyals de fatiga, els quals poden desencadenar una frustració incontrolada que, sense intenció, afecti el nadó. Els professionals de l'atenció primària hi tindran un paper destacat. Aquesta intervenció no és nova: el departament ja ho va incloure e 2017 en el protocol d'actuació contra els maltractaments a infants amb l'objectiu de detectar agressions subtils, que poden ser cròniques, en els nadons.

Salut amplia el protocol per maltractaments a infants

El sacseig, que consisteix en un moviment brusc cap endarrere del cap similar a la fuetada cervical en un accident de trànsit, té conseqüències molt greus en l'infant: com que el cervell és immadur, es trenquen els vasos sanguinis i es produeixen hematomes interns que poden desencadenar danys irreversibles. Per això no només es farà un seguiment a les famílies –especialment les que es mostrin més inexpertes–, sinó que també se'ls oferirà informació i eines d'educació per gestionar situacions d'estrès i frustració.

Abordatge de la violència masclista

Les mares sota sospita de ser víctimes de violència masclista hauran de respondre un qüestionari amb l'objectiu de detectar situacions violentes i poder contribuir a la protecció de la dona i l'infant.

Compliment de cada pla de naixement

El 2018 van néixer 63.654 nadons, un 28% menys que fa una dècada. La mare ara té més autonomia per decidir com vol que sigui el part, sempre que no hi hagi cap contraindicació mèdica o la voluntat posi en perill la seva vida o la del seu fill. El pla de naixement és l'eina més estesa per garantir que les expectatives emocionals, afectives i culturals de la progenitora es respecten durant l'atenció mèdica o infermera. Amb tot, hi ha mares que consideren que aquell document va ser paper mullat a l'hora de donar llum. O no es va respectar la modalitat del part (natural o cesària), es van administrar analgèsics peridurals contra la seva voluntat o es va permetre l'entrada d'estudiants en pràctiques malgrat haver-se acollit expressament al dret d'intimitat, per esmentar alguns exemples.

El nou protocol buscarà blindar el desig de la mare i evitar que es donin aquestes pràctiques, entre altres vies, a través d'una sol·licitud de consentiment informat que s'haurà de notificar per escrit als professionals que l'atendran. "Així s'evitarà que es doni per fet, per exemple, que la dona vol que li administrin oxitocina", ha assegurat Vergés, que ha afegit que s'aconseguiran parts més respectuosos.

A més, Salut busca reduir el percentatge de cesàries, que el 2018 van ser el 27,8% del total de parts. El protocol actual adoptarà l'índex Robson, recomanat per l'OMS, com a estàndard per avaluar i comparar les taxes de cesària i s'inclourà com a indicador en el registre de parts.

Primera visita, a casa

Un dels elements més innovadors del protocol és que s'oferirà a les dones que ho vulguin la possibilitat de rebre la primera visita de la llevadora després del part a domicili. Les famílies podran escollir aquesta modalitat com a primera opció. Salut constata que amb aquesta pràctica s'observa una reducció dels reingressos hospitalaris i s'estableix un millor seguiment de la lactància materna i l'estat de salut mental de la mare. Vergés ha destacat que el domicili familiar és el medi natural de la mare i el nadó i, per tant, permet oferir una atenció més completa: "La casa sempre dona molta informació".