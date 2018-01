Detenen l'exregidor Oriol Corral per l'ocupació del rectorat de la UAB l'any 2013

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí l'exregidor de Santa Coloma de Gramenet Oriol Corral per haver participat en l'ocupació del rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona l'abril del 2013. Corral va ser membre i portaveu del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) al campus de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) quan es va dur a terme l'acció de protesta. Ell mateix ha comunicat la seva detenció a través d'una piulada a Twitter, on ha explicat que els Mossos d'Esquadra havien anat a detenir-lo a casa seva.

Els mossos d'esquadra m'estan detenin a la porta de casa.

No ens rendim! #27Lliures — Oriol Corral #27Lliures (@Oriol_Corral) 12 de enero de 2018

El 7 de gener els Mossos van detenir i deixar en llibertat Carles Duran, un altre dels acusats. En total hi ha 27 persones encausades per aquests fets. El grup s'autoanomena 'Sóm 27 i més', i ha reclamat a l'equip de govern de la UAB que doni compliment a una moció aprovada pel claustre el mes de setembre del 2016 i que exigia l'absolució dels encausats. A més, reclama a la direcció del centre que renunciï a cobrar els 14.000 euros per persona en concepte de responsabilitat civil.