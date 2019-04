13 detencions diàries dels Mossos a Ciutat Vella, un 38% més que fa un any

El 2018 ha sigut un any de molta activitat policial a Barcelona. Els delictes han augmentat a la ciutat, sobretot al districte de Ciutat Vella, que ha quedat marcat pels narcopisos. Aquest fenomen, que la policia dona per acabat, ha comportat un augment de l'activitat de la comissaria a Ciutat Vella dels Mossos d'Esquadra, que l'any passat van detenir 4.788 persones només en aquest districte (una mitjana de 13 al dia, un 38% més que el 2017). També van atendre una mitjana de 103 incidents diaris, amb 37.914 casos (un 19% més), i van fer 27.192 identificacions (un 9% més).

Arran d'aquest increment de l'activitat, la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) de Ciutat Vella ha rebut una placa commemorativa aquest dimarts en el marc del Dia de les Esquadres de la regió policial de Barcelona. El nivell delinqüencial ha comportat "una saturació" de la comissaria, ha assegurat el sotsinspector de l'USC de Ciutat Vella, Víctor Martín, que ha afegit que el nombre de patrulles és "més escàs del que seria desitjable".

Segons Martín, algunes dades del 2018 són "excepcionals" i ha apuntat als menors estrangers no acompanyats ('mena') com un dels "reptes complexos" que cal afrontar. Sobre els 'menes', ha valorat que els Mossos han fet una feina assistencial "que segurament va més enllà" del que pertoca a la policia, i que "hauria de fer" l'organisme competent.

Els Mossos han tornat a celebrar el Dia de les Esquadres després d'un any sense diada, perquè el 2018 al final es va decidir substituir-ho per uns actes a porta tancada arran de la tensió amb la judicatura i altres cossos policials per l'1-O –l'efemèride ja s'havia suspès abans per l'aplicació del 155–. El cap dels Mossos a la regió metropolitana de Barcelona, el comissari Carles Anfruns, ha aprofitat la diada per defensar que "ningú pot sembrar el dubte" en l'ADN de la policia catalana, "independentment del color amb què ens vulguin mirar".

Anfruns també ha fet una crida als membres de la judicatura, presents a l'acte, perquè comptin amb "la més absoluta i sincera lleialtat" del cos. Una frase que fins i tot ha repetit i que ha estès als altres cossos de seguretat –la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, la Guàrdia Urbana de Barcelona i la Policia Portuària– per "treballar plegats". De fet, tres jutges de Barcelona han sigut condecorats aquest dimarts en el Dia de les Esquadres.

Els jutges recollint les condecoracions lliurades pels Mossos

Reconeixement pel 17-A

En l'acte també s'han entregat unes condecoracions, que no s'havien pogut lliurar l'any passat, als responsables de tres locals –el Hard Rock, l'Sfera i l'Hotel Avenida Palace–, a un bomber de Barcelona i a un cap operatiu del SEM per la seva resposta arran de l'atemptat del 17 d'agost a la Rambla.

El bomber de Barcelona i el cap operatiu del SEM reconeguts pel 17-A

Un altre dels condecorats ha sigut el sotscap de l'ARRO a Barcelona, el sotsinspector Jordi Arasa, per l'actuació dels Mossos al Parlament l'1 d'octubre del 2018. Arasa ha defensat que la policia "fa ús de la força quan no hi ha més remei".