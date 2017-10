Detenen un home Tortosa per amenaçar els veïns disparant trets

Els Mossos d'Esquadra han detingut per amenaces un home de 44 anys i veí de Tortosa que havia amenaçat diversos veïns d'una urbanització disparant trets intimidatoris, ha informat aquest dimarts el cos. En el moment de la detenció, els agents no van trobar l'arma amb la qual hauria disparat, per la qual cosa queda per determinar si els trets van ser disparats amb un arma de fogueig o real.

Els fets van passar dilluns en una urbanització rural de la capital del Baix Ebre, a la zona de la Torre de Gassià, i, segons el testimoni d'alguns veïns, l'home hauria disparat fins a 3 trets, sense tocar ningú. Una vegada rebut l'avís, els Mossos van posar en marxa un important dispositiu de recerca amb el Grup Especial d'Intervenció (GEI) i, fins i tot, l'ajuda d'un helicòpter per trobar-lo.

La recerca va haver de ser suspesa durant la matinada de dilluns, però finalment l'individu, identificat com un delinqüent habitual de la zona, va ser trobat amagat en una caseta de camp.