El segon detingut per l'agressió sexual en grup a la Seu d'Urgell, en llibertat després de pagar una fiança

Després de 22 dies entre reixes, el segon home detingut per l'agressió sexual en grup denunciada per una noia de 19 anys la nit de Nadal en una discoteca de la Seu d'Urgell ha quedat en llibertat amb càrrecs després de dipositar una fiança de 3.000 euros. Es tracta d'un jove andorrà de 21 anys a qui van arrestar el 9 de gener. L'altre detingut per aquests fets, un noi de 19 anys de la mateixa nacionalitat, també està en llibertat amb càrrecs.

La matinada del dia de Nadal la víctima va denunciar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra que un grup de sis joves l'havien acorralat dins dels lavabos de noies de la discoteca aquella nit i que li havien fet diversos tocaments. Tant la policia catalana com la jutge del cas, que ha qualificat de "greus" els fets, investiguen el cas com un delicte d'agressió sexual, perquè entenen que els tocaments denunciats es van produir amb violència i intimidació, els dos requisits que estableix el Codi Penal per poder parlar d'aquest delicte.

Indicis

Inicialment el jutjat va ordenar la presó provisional per al segon detingut, que ara ha quedat en llibertat pels indicis de la seva participació directa en l'agressió sexual. De fet, la seva defensa va recórrer l'ordre d'ingrés cautelar entre reixes i la jutge ho va desestimar. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, després d'unes setmanes d'investigació i que s'hagin aportat noves proves, els advocats de l'arrestat van tornar a demanar-ne l'excarceració.

Dimecres passat, el jutjat -d'acord amb la Fiscalia, que no s'hi va oposar- va acordar fixar una fiança per al jove de 3.000 euros com a condició perquè pogués sortir amb llibertat amb càrrecs. L'endemà la defensa va dipositar els diners al jutjat.

Des de l'inici de la investigació, el jutjat ha donat total credibilitat al relat de la jove denunciant -que va reconèixer sense cap mena de dubte tres dels sis implicats en l'atac en grup. Els fets que va denunciar coincidien a més amb el que van explicar diversos testimonis.