L'autòpsia confirma que Laura Luelmo va patir una agressió sexual

L'autòpsia confirma que la professora de Huelva Laura Luelmo va patir una agressió sexual, segons l'agència Europa Press. L'informe preliminar havia fixat el moment de la mort de la jove –d'un fort cop al front– entre dos i tres dies després de la seva desaparició. Aquest matí, després de tres hores d'interrogatori, el detingut pel cas, Bernardo Montoya, ha confessat el crim, però ha negat haver segrestat la noia i ha dit que no la va arribar a violar, segons fonts consultades per l'agència Efe.

Ara la Guàrdia Civil intenta determinar el temps que Luelmo va estar retinguda en contra de la seva voluntat. No descarten que acabés morint malferida a la zona de matolls i bosc on es va trobar el cos. Tot i així, revisen el cotxe de l'assassí confés per intentar demostrar que l'arrestat el va utilitzar per segrestar la noia o per desplaçar el cos.

Paral·lelament als resultats de l'autòpsia, els investigadors continuen buscant proves per demostrar que l'assassí confés de Luelmo hauria agredit sexualment la jove. Es busquen restes biològiques, així com altres proves claus per relacionar-lo amb el cas com ara el mòbil de la jove, que encara no s'ha localitzat. Aquest matí els agents han traslladat l'arrestat a casa del seu germà bessó, on vivia des de feia dos mesos i que és davant la casa de Luelmo. Desenes de veïns han rebut els vehicles policials amb crits d'"assassí" i uns quants han acabat saltant el cordó policial.

Dimecres de la setmana passada Laura Luelmo va sortir a córrer a primera hora de la tarda i no se'n va saber res més. S'havia traslladat feia poc a la localitat d'El Campillo (Huelva) perquè havia obtingut una plaça de professora de plàstica en un institut. Aquest dilluns un voluntari que participava en les tasques de recerca va localitzar el seu cos mig despullat i amagat entre branques i matolls.