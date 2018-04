Un detingut i un ferit en una baralla amb ganivets llargs al Raval

Una baralla entre dos homes amb ganivets llargs al carrer Reina Amàlia, al barri del Raval de Barcelona, ha alertat els veïns que han difós el vídeo a les xarxes. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut finalment un dels homes i, segons fonts policials, l'altre ha resultat ferit.

La @barcelona_GUB ha detingut finalment als dos homes que s’han enfrontat amb armes blanques de grans dimensions enmig del Raval per una presumpta revenja per tràfic de drogues al barri. Un d’ells ha rebut assistència mèdica per una ganivetada a la cama. pic.twitter.com/y47jVN6gOv