Detingut i empresonat per abusar d'una neboda de tres anys i gravar-ho

La Policia Nacional ha detingut cinc homes i ha pres declaració a tres persones més en qualitat d’investigades en una operació contra la distribució de pornografia infantil a través d’internet i d’aplicacions de missatgeria instantània que es va fer pública ahir. Un dels investigats al qual van interrogar és un menor de 18 anys de Barcelona. Els altres implicats són de diferents llocs d’Espanya. El cas va començar gràcies a informació rebuda des del departament de Homeland Security dels Estats Units, que havia detectat perfils d’origen espanyol en una xarxa social on es compartien arxius de pornografia infantil.

Les primeres indagacions de la policia espanyola van ser per identificar els responsables de la distribució de les imatges, un cop aconseguit se’n van escorcollar els domicilis i es van analitzar els suports informàtics que tenien. Entre els implicats hi ha un home de Cantàbria, que guardava al mòbil fotografies i vídeos d’abusos sexuals a una nena de tres anys que hauria comès ell mateix, segons la informació policial, a la seva pròpia neboda quan quedava a càrrec seu i dels avis. El jutge en va decretar l’empresonament provisional.

L’investigat de Barcelona és un menor d’edat que descarregava i compartia arxius d’altres menors, però a més en difonia d’ell mateix. Tot a través del mòbil de manera que segons la Policia Nacional la família no es va assabentar “d’aquestes activitats”. El jove no va quedar arrestat.

Contactes per internet

A Castella-la Manxa, en concret a la província de Ciudad Real, els agents van arrestar un home de 35 anys que compartia pornografia infantil però a més tenia contactes amb noies menors de 18 anys a través d’internet a les quals havia convençut perquè li enviessin fotografies d’elles despullades o “d’índole sexual”. La Policia Nacional està intentant identificar les víctimes a prtir de l’anàlisi del material audiovisual, i la majoria són estrangeres.

La resta de detencions es van fer a Andalusia. A Sevilla, van arrestar un noi de 18 anys que havia compartit “un elevadíssim número d’arxius pedòfils” i darrerament era “un dels distribuïdors més actius” del grup. La seva mare i el seu marit són dos dels investigats, la policia sosté que coneixien els fets i que ella va col·laborar amb ell per encobrir-lo formatejant-ne l’ordinador davant la sospita que els agents el podien estar investigant.

El detingut a Almeria tenia antecedents per fets semblants i per agressió sexual i l’home arrestat a Cadis formava part de nombrosos grups d’una aplicació de missatgeria instantània on intercanviava pornografia infantil. Ara la Policia Nacional investiga aquests grups.