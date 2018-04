Detingut un fals policia que va retenir una jove en un hotel durant diversos dies

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 30 anys que es feia passar per policia i que va retenir il·legalment durant diversos dies una jove en contra de la seva voluntat en una habitació d'un hotel del carrer de Sants de Barcelona. Segons ha informat la policia catalana, el detingut, de nacionalitat albanesa, passarà aquest dilluns a disposició judicial acusat d'un delicte de detenció il·legal i d'un altre d'usurpació de funcions públiques.

Els Mossos van rebre dissabte, 31 de març, un avís que hi havia una dona retinguda il·legalment en un hotel del carrer de Sants de Barcelona. Van contactar amb el germà de la víctima, que els va explicar que la noia portava diversos dies retinguda en contra de la seva voluntat per una persona que es feia passar per policia.

Els Mossos van localitzar finalment l'habitació de l'hotel en què es trobava la víctima i la van alliberar. La jove va explicar als agents que havia conegut l'home a través d'internet i que aquest li va fer creure que era un policia i es va guanyar la seva confiança, de manera que durant uns mesos van mantenir una relació amistosa, fins que ella va descobrir que no era policia i que l'havia estat enganyant.

Quan la noia va avisar el fals policia que el denunciaria, aquest la va amenaçar i la va retenir a l'hotel, i li va prohibir que marxés o que es comuniqués amb ningú. També li controlava les targetes de crèdit i la documentació personal.

La noia va poder finalment contactar amb la família i va avisar que estava retinguda en contra de la seva voluntat, la qual cosa va facilitar el seu alliberament i la detenció del fals policia.