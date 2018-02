Detingut el narcotraficant gallec Sito Miñanco

La policia nacional ha detingut el narcotraficant José Ramón Prado Burgalló, més conegut com Sito Miñanco, en una operació antidroga de gran abast feta a Andalusia, on s'ha fet l'arrest, a Galícia i a Madrid. Almenys quatre agents han resultat ferits en l'operatiu i un d'ells té una ferida de bala.

Fonts de la investigació han explicat a Efe que la detenció de l'històric narcotraficant gallec s'ha fet a Algeciras en una operació que dirigeix la jutge de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela. A banda de Miñanco, s'han fet cinc detencions més en aquest municipi. A Galícia, la filla de Miñanco és entre els detinguts.

Miñanco, de 62 anys i nascut a Cambados, està en semi llibertat des de l'abril del 2015, quan va obtenir aquest règim penitenciari a la presó d'aquesta localitat andalusa. Té pendent un judici per blanqueig i la Fiscalia li demana 16 anys de presó.

El dispositiu policial s'ha desplegat en diversos punts, entre els quals Collado Villalba, a Madrid, on un agent del Grup Especial d'Operacions (GEO) ha acabat ferit de bala. La vida del policia no corre perill i està sent operat a l'hospital Puerta de Hierro.