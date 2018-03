El fill del detingut tenia una plantació de marihuana al pantà

Quan els Mossos d’Esquadra van rastrejar el pantà de Susqueda a finals d’agost, després que hi trobessin el cotxe dels dos joves del Maresme desapareguts, van localitzar una plantació de marihuana a tocar de l’embassament. Aquesta troballa ha agafat rellevància en el cas del crim de Susqueda perquè els investigadors policials vinculen la plantació amb el fill de Jordi Magentí Gamell -l’acusat del doble homicidi-. La plantació seria la clau que explicaria que el noi, d’uns 28 anys i que comparteix el nom amb el seu pare, quedés detingut dilluns pel jutjat que investiga el crim, encara que el tribunal va deixar-lo ahir en llibertat provisional. El jutjat de Santa Coloma de Farners, que manté el secret de sumari, va precisar que el noi està investigat en el cas per un delicte de drogues.

El fill té antecedents per tràfic de drogues i els Mossos han treballat els últims tres dies, en els quals han escorcollat sis espais diferents, per trobar les proves que certifiquin, entre altres elements, la relació del tràfic de marihuana amb el crim. En el mig any d’investigació de la policia per resoldre els dos homicidis de l’agost passat, els Mossos han situat la plantació de marihuana que van trobar al pantà de Susqueda com un dels indicis per estrènyer el setge sobre Jordi Magentí. De moment, el fill de Magentí -que dilluns va ser detingut a Salt- ahir es va acollir al dret de no declarar davant el jutjat. Pel que fa al seu pare, fonts policials avancen que la idea és que comparegui aquest matí (quan s’hauran esgotat les 72 hores de la seva detenció) al mateix jutjat de Santa Coloma de Farners, que haurà de decidir si l’envia a la presó o el deixa en llibertat.

Però la vinculació de Jordi Magentí i el seu fill amb la marihuana no ha sorprès els veïns d’Anglès, que asseguren que fa temps que tots dos es dediquen a aquest negoci. Alguns fins i tot admeten que sabien que el fill tenia una plantació al pantà de Susqueda i que el pare l’ajudava. Els aficionats a la pesca i a la caça, que acostumen a freqüentar l’embassament, relaten que moltes vegades els havien vist a la zona del pantà. Consideren que es tracta d’un espai òptim per al negoci de la marihuana: “És un territori sense llei, molt boscós i amb àrees de difícil accés”.

La relació pare i fill

Quan a finals del 1997 Jordi Magentí va entrar a la presó perquè havia assassinat la seva exdona, el seu fill només tenia set anys. Després que sortís en llibertat condicional fa nou anys, la relació amb el fill no va ser fàcil de seguida, segons expliquen fonts pròximes a la família. Però a mesura que va passar el temps, la relació es va recuperar. El principal sospitós del doble crim de Susqueda ja feia uns anys que viatjava sovint a Colòmbia (on viu la seva actual parella i volia tornar aviat), i quan era a Anglès acostumava a ajudar el seu fill.

Els Mossos van donar per acabats ahir a la tarda els escorcolls per trobar noves proves relacionades amb els dos homicidis. Des de dilluns i fins ahir la policia ha fet sis escorcolls: tres en domicilis, com és el cas de la casa de la mare de Jordi Magentí i la del seu oncle, i tres més en horts. La policia científica ha portat detectors de metalls per intentar localitzar l’arma utilitzada en el crim, ja que els cadàvers de les víctimes tenien ferides de bala. L’arma que es va trobar dilluns a casa de la mare del principal acusat es descarta que estigui relacionada amb les dues morts.