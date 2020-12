Dos detinguts més acusats de pertànyer a la xarxa de terroristes supremacistes blancs

Agents dels Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la Guàrdia Civil, han detingut dues persones de nacionalitat espanyola vinculades al supremacisme blanc com a presumptes autors dels delictes d'incitació a l'odi contra estrangers, tinença d'armes i explosius, enaltiment del terrorisme racista i contra la salut pública.

Les detencions d'aquesta segona operació es van fer el dia 10 de desembre a Pamplona (Navarra) i a Ronda (Màlaga) i s'emmarquen en una investigació iniciada a finals del 2019 a Lleida. Aleshores van quedar detinguts dos homes, un de la Pobla de Cérvoles (Garrigues) i un altre del Campello (Alacantí).

En la segona operació els agents van intervenir diversa simbologia de caràcter nacionalsocialista, substàncies estupefaents, armes blanques així com material informàtic. Els detinguts han passat a disposició judicial i han quedat en llibertat amb càrrecs amb l'obligació de presentar-se a firmar periòdicament al jutjat.

Piscotròpics per obtenir finançament

Els investigadors han constatat que els nous detinguts pretenien, a través del cultiu i venda de substàncies psicotròpiques, obtenir finançament que els permetés, juntament amb la resta del grup, crear "comunitats blanques aïllades i armades". La investigació ha permès identificar aquests dos nous detinguts, que mantenen el seu ideari supremacista basat en tres aspectes. Primer, un marcat nacionalisme blanc que posiciona amb pseudociències els blancs per sobre de la resta de races humanes. En segon lloc, adopten una postura antisistema i consideren que l'actual classe política governant vol perjudicar els blancs i per això afavoreix la immigració clandestina nord-africana cap a Europa, i de tota classe de races. Finalment, justifiquen l'ús de la violència i l'enaltiment d'accions terroristes produïdes contra immigrants o col·lectius "no blancs".

L'operatiu es va iniciar a finals del 2019, quan es va localitzar a internet un document publicat per un dels investigats, a mode d'ideari i guia programàtica, que tenia molts elements en comú amb altres escrits fets per terroristes vinculats al supremacisme blanc. Tots els investigats estan vinculats a l'esmentada ideologia racista, que defensa la superioritat de la raça blanca. Les gestions d'investigació van permetre comprovar com els quatre detinguts incitaven a cometre atacs similars, especialment contra persones d'altres races.

Difondre el seu ideari a través de llocs web

La seva activitat consistia en fer difusió d'aquestes idees per llocs web i en diferents canals de missatgeria instantània. Amb els seus perfils es dedicaven a difondre missatges de contingut racista contra altres col·lectius per raó de la seva raça, origen, creences, manifestacions polítiques, sexe i orientació sexual. Igualment publicaven missatges en què s'enaltien terroristes com ara Brenton Tarrant, autor de l'assassinat de 51 persones en dues mesquites de la ciutat neozelandesa de Christchurch el 15 de març del 2019.

D'altra banda, defensaven en els seus missatges la creació de "comunitats blanques" aïllades i autosuficients en entorns rurals. Manifestaven la seva intenció d'abastir-se d'armes i preparar-se per al que anomenaven "la guerra racial", que esperaven amb immediatesa i que creien podien provocar si encenien l'espurna mitjançant algun atac.

Segons defensaven, preparar-se per a aquest conflicte era l'única manera que la raça blanca pogués sobreviure a l'arribada d'altres col·lectius d'estrangers que, segons les seves manifestacions, actualment s'estava produint massivament als països occidentals.

Amb l'objectiu de crear una d'aquestes comunitats, dos dels investigats, que van ser arrestats l'11 de setembre, van viure durant uns mesos en dues cases aïllades a la localitat de la Pobla de Cérvoles (Garrigues). En el primer dispositiu del setembre es van detenir aquestes dues persones, una de les quals en una de les cases aïllades de la Pobla de Cérvoles i l'altra al Campello (Alacantí). Un dels investigats pretenia subministrar substàncies químiques per inhibir la voluntat d'una dona amb l'objectiu de mantenir-hi relacions sexuals.

Durant la investigació, tutelada pel jutjat d'instrucció número 4 de Lleida, es van poder identificar les persones que hi havia darrere dels usuaris virtuals, es va recopilar el detall de l'activitat delictiva dels investigats a la xarxa i es va controlar la suposada comunitat aïllada que pretenien crear.

Els Mossos han destacat que aquesta operació és "d'especial rellevància", ja que el "nacionalisme blanc és un àmbit extremista creixent que suposa una clara amenaça per a la seguretat a curt i mitjà termini".