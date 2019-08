Cinc detinguts i un ferit greu per un tall al coll en una baralla a Cornellà de Llobregat

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte cinc persones que han participat en una baralla multitudinària a Cornellà de Llobregat que ha acabat amb un jove ferit de gravetat per un tall al coll. La batussa s'ha produït al voltant de les 07.30 hores del matí en una zona d'oci nocturn, al polígon industrial de Femades. Segons les primeres informacions, l'agressió que ha rebut el ferit s'ha fet amb un vidre. La víctima ha sigut evacuada d'urgència a l'hospital de Bellvitge, però no es tem per la seva vida.