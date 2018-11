Detinguts dos homes per abusar d'una noia, gravar-ho i difondre el vídeo per WhatsApp

Els agents de la Policia Nacional han detingut dos homes, de 29 i 47 anys, com a presumptes autors de dos delictes. Mentre un d'ells abusava d'una noia, l'altre gravava l'escena i en difonia el vídeo a través de WhatsApp. L'home més jove ha estat detingut per un delicte d'abús sexual i l'altre d'un delicte de descobriment i revelació de secrets. Els fets van passar en una localitat valenciana, el nom de la qual no ha transcendit. Un d'ells tenia antecedents penals.

La mare va donar l'alerta

Segons un comunicat de la Prefectura, la policia va engegar la investigació quan van rebre l'alerta de la mare, que s'havia assabentat de l'existència d'un vídeo amb contingut sexual en el qual apareixia la seva filla. Després els agents van saber que els autors havien difós el vídeo a través de WhatsApp. Segons informa Europa Press, a les imatges es podia veure com un home feia tocaments a una dona sense el seu consentiment mentre ella es rentava les seves parts íntimes al lavabo.

La investigació ha permès esbrinar la identitat dels dos homes que van ser detinguts quan es van presentar a comissaria. Els detinguts, un d'ells amb antecedents policials, han passat a disposició judicial.