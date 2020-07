Els detinguts i investigats per delictes d'odi creixen un 54% a Catalunya l'últim any

El servei especialitzat en delictes d'odi de la Fiscalia de Barcelona ja advertia fa poques setmanes que els atacs racistes i homòfobs repunten, encara que la majoria continuen sent per casos de discriminació ideològica. I l'informe que ha presentat aquest dimarts el ministeri de l'Interior sobre els delictes d'odi confirma aquesta tendència. Els detinguts i investigats per delictes d'odi van créixer un 54% l'any passat a Catalunya: van passar dels 67 del 2018 als 103 del 2019. Però si aquesta evolució es mira per tipus de discriminacions, els casos que més augmenten són per homofòbia, que es tripliquen (d'11 detinguts i investigats a 33), i per racisme, que pugen un 71% (de 17 a 29).

La resta dels detinguts i investigats per delictes d'odi l'any passat a Catalunya van ser per ideologia, amb 33 casos; per religió, amb quatre, i per discriminació d'una discapacitat i de gènere, amb dos casos cadascun. L'increment dels detinguts i investigats s'explica perquè va augmentar la resolució de les denúncies, però, en canvi, va disminuir el total de delictes d'odi: van passar dels 600 del 2018 als 514 del 2019. Això es deu principalment a la baixada dels de discriminació ideològica, que es van reduir de 350 a 253. En canvi, els casos d'homofòbia i de racisme van pujar, de 77 a 101 i de 114 a 119, respectivament.

Un any més, segons les dades del ministeri de l'Interior, Catalunya es va situar com la comunitat autònoma amb més delictes d'odi segons la seva població. Amb els 514 casos de l'any passat, la taxa va ser de 6,7 delictes d'odi per cada 100.000 habitants. La resta dels àmbits de discriminació van ser per religió, amb 17 casos; per gènere, amb nou casos; per una discapacitat, amb vuit casos; per antisemitisme, amb tres casos; per aporofòbia –odi als pobres–, amb un, i tres més de no classificats.