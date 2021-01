Un grup d’adolescents increpen i agredeixen una patrulla dels Mossos a Pallejà

Una cinquantena de joves van increpar i agredir dissabte al vespre agents dels Mossos d'Esquadra i de la policia local de Pallejà. Els Mossos han anunciat que han detingut quatre joves, dos d'ells menors d'edat, per atemptat contra l'autoritat i desordres públics.

En relació amb els incidents d'ahir a la nit a Pallejà, hem detingut 4 persones, dos d'ells menors d'edat, per desordres públics i atemptat als agents de l'autoritat pic.twitter.com/DcCQcX6kPf — Mossos (@mossos) January 17, 2021

Els fets van passar a les 21 h, quan una patrulla de la policia local va anar fins al carrer Joan Maragall perquè hi havia dos contenidors cremant. En aquest punt hi havia desenes de joves, alguns d'ells consumint alcohol, que van increpar als agents. Davant d'això els policies locals van demanar suport a la policia catalana, que hi va enviar patrulles i antiavalots. La primera unitat que va arribar al lloc va ser agredida pels joves, que van tirar-los objectes contundents, com ara pedres.

A imatges gravades pels veïns amb telèfons mòbils i difoses a les xarxes socials es pot veure com els joves claven puntades de peu als retrovisors del cotxe patrulla dels Mossos, insulten els agents i criden: "Benvinguts a Pallejà, cabrons". No es va registrar cap ferit, però el cotxe dels Mossos va patir danys materials.

Segons els Mossos d'Esquadra, els joves van ser dispersats quan van arribar els antiavalots. Arran d'aquests incidents la policia catalana va aixecar una desena d'actes administratives per incompliment de les mesures de seguretat anticovid. Per la seva banda, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha lamentat els fets: "Condemno totalment els fets succeïts a Pallejà i Matadepera, en què mossos i policia local han estat agredits per persones que se saltaven el confinament nocturn i provocaven aldarulls i molèsties", ha escrit a Twitter.

Condemno totalment els fets succeïts a #Pallejà i #Matadepera en que @mossos i #policialocal @ajmatadepera han estat agredits per persones que se saltaven el confinament nocturn i provocaven aldarulls o molèsties. Desitjo la total i ràpida recuperació dels agents afectats — Miquel Sàmper (@miquel_samper) January 17, 2021

Dos detinguts a Matadepera agredir dos policies locals

Els de Pallejà no són els únics aldarulls que hi ha hagut aquest dissabte a la nit. Els Mossos han detingut dues persones per haver agredit dos policies locals que van aturar una festa en una casa de Matadepera. Segons l'Ajuntament els fets van passar abans de la mitjanit en un domicili de la plaça de les Acàcies, on es feia una celebració il·legal. Una patrulla de la policia local s'hi va desplaçar, advertida per uns veïns del soroll. Els assistents van fer cas omís dels agents i els van agredir, fins al punt que van haver de ser traslladats a un hospital. La policia local va demanar suport als Mossos i van acabar detenint dues persones per un presumpte delicte d'atemptat contra agents de l'autoritat.

La Guàrdia Urbana desmantella dues festes il·legals a Barcelona

Per la seva banda, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha desmantellat aquest dissabte a la nit dues festes il·legals a la ciutat amb una seixantena de persones cadascuna. Totes dues van ser aturades cap a les nou del vespre i els assistents van ser denunciats per incompliment de totes les mesures de prevenció contra el covid-19. Una de les celebracions es feia al restaurant Cachitos de la rambla de Catalunya, on hi havia 67 persones que anaven sense mascareta i no mantenien les distàncies de seguretat. La Guàrdia Urbana, que va ser alertada per un veí, ha denunciat el responsable del local i els assistents. A l'altra festa il·legal, que es feia en un local de Ciutat Vella situat al carrer Méndez Núñez, i que també es va desmantellar poc després de les nou de la nit, hi havia 64 persones.