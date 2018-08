Primer dia sense grups de més de 15 persones a Santa Caterina

El Mercat de Santa Caterina va viure aquest divendres el seu primer dia sense grups de més de 15 turistes. La restricció, que l’Ajuntament ha aplicat per evitar els col·lapses, estarà vigent cada divendres i dissabte fins al 31 d’octubre i, posteriorment, a partir de l’1 d’abril de l’any vinent.

Entre els paradistes, clients i turistes que van visitar el mercat hi havia diferents opinions sobre una mesura que ja s’aplica a la Boqueria. Els grups de turistes “no molesten, sinó que donen més ambient”, va explicar a l’ACN un paradista d’embotits, Albert Couto. “És un mercat turístic en un barri turístic”, va defensar Couto, que va assegurar també que els grups de turistes no són prou grans perquè aquesta restricció sigui necessària. En canvi, un client habitual assegurava que molts turistes “toquen el gènere, i es posen a primera fila per fer fotografies i no deixen que els altres comprin”.

Al matí un grup de 30 turistes va intentar entrar al mercat, però quan se’ls va comunicar que no podien fer-ho van acceptar la restricció, segons va explicar un dels vigilants del mercat. La directora del mercat, Montserrat Fornos, va explicar a l’ACN que molts grups nombrosos “col·lapsaven passadissos els dies que hi havia molta activitat comercial”. Un turista alemany fins i tot es va mostrar favorable a la mesura: “A mi [els grups] m’emprenyen. Jo no m’acosto tant a les parades per no molestar, però hi ha turistes que sí que ho fan i no deixen comprar als clients”, va comentar, i va expressar que notava “molta diferència” amb dies anteriors a la mesura.

L’objectiu de la nova norma, segons el regidor de Turisme, Comerç i Mercats, Agustí Colom, és “preservar l’actual model de mercat i garantir que el seu funcionament sigui raonable”. L’Associació de Concessionaris del Mercat de Santa Caterina havia fet una reclamació sobre la situació del mercat. Segons un informe fet per avaluar la problemàtica, grups de 15 persones són prou grans per “impedir el flux de gent normal a l’interior del mercat”. El turisme és la principal preocupació dels barcelonins, segons l’últim estudi fet, que data del novembre de l’any passat.