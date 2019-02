Compte enrere per eliminar el dièsel a Balears

El Parlament balear va aprovar dimarts la llei de canvi climàtic i transició energètica, una normativa pionera a l’Estat perquè restringeix els vehicles dièsel a les Illes a partir del 2025 -no es podran posar en circulació nous vehicles amb aquest combustible-. La norma també preveu vetar l’entrada de vehicles de benzina nous al parc automobilístic a partir del 2035. Tant en un cas com en l’altre es permetrà que els vehicles adquirits prèviament i ja en circulació puguin fer-ho fins al 2050, data en què la llei fixa que s’ha d’haver assolit un parc mòbil sense vehicles impulsats per combustibles fòssils.

La votació de la llei es va fer ahir, l’endemà que el president de la Comissió Nacional del Mercat i la Competència (CNMC), José María Marín, fes arribar una carta al president del Parlament, Baltasar Picornell, en què criticava algunes de les mesures, com la prohibició de l’entrada de nous vehicles dièsel d’aquí només sis anys.

Pel que fa a les empreses de lloguer -unes flotes molt implantades a les Illes per la demanda turística-, la nova llei fixa terminis encara més exigents: hauran d’incloure progressivament vehicles elèctrics o no contaminants a partir del 2020 i arribar al 100% de la flota el 2035.

“No és una llei d’aquesta conselleria, ni d’aquest govern. És la llei dels ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes, de les seves entitats i de les seves institucions, per fer-los protagonistes del desafiament més gran al qual ens enfrontem com a societat”, va dir el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, durant la tramitació parlamentària. “La llei té tota la cobertura jurídica. Si hi ha algun recurs, la defensarem on faci falta”, va afegir en referència a la carta de la CNMC.

El text de Competència avisava dels riscos de les mesures que conté la llei: “La prohibició de determinats models de vehicles tindrà un efecte negatiu sobre la competència en múltiples activitats”, deia, i posava com a exemples “la venda de vehicles, la distribució de carburants i les activitats de reparació de vehicles”. A la crítica s’hi va sumar la patronal dels fabricants d’automòbils i camions (Anfac), que lamenta que es doni “suport a mesures basades en el prohibicionisme i contràries al principi de la neutralitat tecnològica. El PP va demanar en el debat parlamentari retirar la llei. El president del seu grup, Biel Company, va assegurar que es tractava d’una “llei suïcida”. Per contra, els representants dels partits que formen part del govern d’esquerres van criticar durament que la CNMC hagi volgut influir en el procés d’aprovació de la llei.

Impuls a les renovables

La llei de canvi climàtic estableix diverses mesures per generalitzar l’ús de les energies renovables. Els aparcaments nous de més de 1.000 metres quadrats i els que ja hi ha i tenen més de 1.500 metres quadrats estaran obligats a instal·lar plaques solars, per exemple. El mateix passarà amb els edificis de més de 1.000 metres quadrats o els que facin reformes integrals. A més, les edificacions aïllades només es podran subministrar amb energies renovables.

Les centrals energètiques contaminants es tancaran progressivament. La central tèrmica del Murterar, a Mallorca, tancarà els grups 1 i 2 a partir de l’1 de gener del 2020. Els grups 3 i 4 de la central de carbó d’Alcúdia funcionaran amb hores limitades fins que l’arribada del segon cable que connecti les Balears amb la Península permeti el tancament definitiu de les instal·lacions. Tot l’enllumenat públic haurà de ser de baix consum a partir del 2025. Les grans i mitjanes empreses hauran de calcular i registrar la seva empremta de carboni a partir del 2020. I el 2025 hauran de presentar i executar plans de reducció.