La Bisbat de Terrassa investiga un capellà que hauria comès abusos a França entre el 1974 i el 1977

La diòcesi de Terrassa investiga un capellà jubilat per un presumpte delicte d'abusos sexuals que hauria comès entre el 1974 i el 1977 a Beauvais (França), on exercia el seu ministeri pastoral. N'informa el Bisbat de Terrassa en un comunicat. En aplicació de la normativa canònica i els protocols sobre aquests delictes, la congregació competent de la Santa Seu ha disposat que la diòcesi de Terrassa coordini una investigació per aclarir els fets, l'edat que tenia la víctima, si hi ha altres víctimes i la imputabilitat de l'acusat.

En el comunicat, el Bisbat de Terrassa demana "d'entrada perdó" a la víctima i manifesta la "total disposició a col·laborar" amb la justícia i a reparar el "dany moral i espiritual que hauria estat causat".



També expressa una "ferma condemna de tot abús sexual, particularment quan és comès per un clergue", d'acord amb "la moral i amb la disciplina de l'Església i en particular obediència filial a les recents indicacions pastorals del papa Francesc".