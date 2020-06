Un centenar d'institucions i entitats reclamen que s'ajorni l'aprovació de l'Agència de la Natura

Front comú de representants locals i entitats per reclamar que s'ajorni l'aprovació de l'Agència de la Natura de Catalunya, prevista per al 17 de juny. La Diputació de Lleida, quatre consells comarcals, 43 ajuntaments, 5 entitats municipals descentralitzades (EMD), quatre col·legis professionals i més de 40 entitats i organitzacions empresarials han signat un manifest que carrega contra l'aprovació del nou ens: "S'ha impulsat sense el consens dels principals actors i sectors del territori, menystenint i ignorant els ens locals i el món rural de manera deliberada".

L'acte per escenificar la seva demanda s'ha fet aquest matí a Port del Cantó –que comunica les comarques del Pallars Sobirà i l'Alt Urgell–, on s'ha llegit el manifest davant una cinquantena de representants del territori. "Volíem mostrar el nostre rebuig per com s'han fet les coses: sense informar ni tenir en compte el territori abans de redactar la llei. Ara van corrent explicant l'Agència, però això ja és explicar la sentència de mort", ha carregat el president de la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals Boscat, Just Serra.

Aquesta entitat, juntament amb el consell d'alcaldes del Pallars Sobirà i l'Ajuntament de Bellver, ha sigut la impulsora del manifest que han signat una norantena d'institucions i entitats. Per exemple, el consell d'alcaldes de l'Alt Urgell; els ajuntaments del Montseny-Guilleries, Llívia o Fogars de la Selva; les patronals Pimec i Foment; organitzacions agràries com els Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) o l'Institut Català de Sant Isidre, i quatre col·legis professionals: el de biòlegs, el d'enginyers de forests, el d'enginyers agrònoms i el d'enginyers tècnics agrícoles i forestals.

"El que volem és que se n'ajorni l'aprovació perquè s'expliqui bé al territori i que el territori tingui vot i pugui decidir. Tenim molt a dir. No es poden fer les coses des d'una oficina de Barcelona, s'ha d'estar aquí dalt i a tot arreu perquè afecta el 70% de tot Catalunya i tot el món rural", ha subratllat l'alcalde de Soriguera, Josep Ramon Fondevila (ERC). A més, l'alcalde de Senterada, Antoni Tolo (PSC), ha recordat que "l'experiència ens ensenya que les noves lleis només fan que restringir més" i que "el territori necessita aire per poder viure". "L'agència limita molt el que pots fer als boscos: gran part són de titularitat municipal, però els ajuntaments no podrem decidir res", ha dit.

En tràmit parlamentari

Les dues reivindicacions dels alcaldes es recullen al manifest que desgrana en vuit punts les raons per les quals demanen als grups parlamentaris que han impulsat la llei –JxCat, ERC, PSC i comuns– que es facin enrere. Consideren que el fet de redactar-la sense tenir en compte els propietaris dels boscos, els ramaders, els agricultors i la resta d'actors econòmics i socials del món rural "és un error de base que ha contaminat tot el procés de creació de la nova agència".

Per tot això, reclamen que se n'ajorni l'aprovació i, a més, demanen que no s'incrementi la burocratització de la gestió mediambiental, sinó que es simplifiqui unificant en un sol departament totes les competències relatives al medi ambient, el medi natural i el món rural, que ara estan repartides entre Territori i Agricultura.

Un altre punt important per als signants del document és que es garanteixi una representativitat del món local i dels propietaris forestals i del medi natural "que no sigui inferior al 50% en els òrgans rectors dels espais naturals i en la direcció de la resta d'organismes mediambientals ja existents".

L' Agència de la Natura de Catalunya és un nou organisme impulsat al Parlament per JxCat, ERC, el PSC i els comuns que compta amb el suport de més de dues-centes entitats ecologistes, com la Xarxa per la Conservació de la Natura (XCN). S'havia d'aprovar al mes de març, però es va suspendre per la crisi del coronavirus. En un principi s'havia reprogramat per al 5 de juny, però les veus contràries que han sorgit les últimes setmanes van provocar que ERC preferís ajornar la sessió fins al 17 de juny. De fet, republicans, postconvergents i socialistes han vist els últims dies com representants del territori es revoltaven contra la seva proposta.

"Això no va de partits, és un tema de territori i els colors polítics no tenen valor. Representem el territori i hem de lluitar pel nostre territori", ha al·legat l'alcalde de Soriguera, i el de Senterada ha afegit: "L'acte d'avui demostra que hi ha una gran distància entre el territori i el centre de poder de tots els partits".

Paral·lelament, la protesta d'avui també ha provocat una nova esquerda entre JxCat i ERC. La delegada del Govern al Pirineu i Aran, la republicana Rosa Amorós, ha participat a l'acte contra l'aprovació de l'Agència. Fonts governamentals han qualificat de "deslleialtat" l'actuació perquè és una iniciativa de Territori, en mans de JxCat, i que afegeix tensió entre els socis de Govern. Les mateixes fonts remarquen que ERC al Parlament ja havia assumit l'Agència.