La directora general d'Igualtat denuncia als Mossos el tuit masclista que l'amenaçava de mort

La directora general d’Igualtat, Mireia Mata, ha denunciat als Mossos d'Esquadra un comentari masclista de Twitter que l'amenaçava de mort, a ella i a "tots els que estan a favor de la ideologia de gènere". Mata ha advertit que es tractava d'un "atac global" que ha qualificat de "descarat" i "furibund", perquè llançava amenaces de mort "tan sols per lluitar pel dret de les persones a ser diferents, a ser com volen ser i a estimar com vulguin".

La piulada s'ha fet aquest dimarts al matí i la directora general l'ha denunciada poques hores després perquè, segons ha explicat, "aquesta és exactament la manera com el Govern vol que actuï la ciutadania" arran d'aquesta mena de situacions.

"Hem de donar exemple nosaltres mateixos", ha destacat també el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, en una entrevista al diari ARA. "No es pot acceptar que amenaces pel pensament polític de qualsevol persona quedin impunes", ha afegit.

Si ens toquen a una, ens toquen a totes! 💜Tot el suport, @MireiaMata_DGI!



El masclisme es remou, té por de perdre el poder. I torna a atacar, però ens trobarà sempre unides, en defensa de la igualtat i la llibertat, i construint una #RepúblicaFeminista! No ens aturaran✊🏼 pic.twitter.com/IDKxgSNcYr — Esquerra dones (@ERC_dones) 6 de novembre de 2018

Tant el conseller com la directora han subratllat que la piulada, a més, anava en sentit contrari a la proposta de llei d'igualtat de tracte i no discriminació que el Govern va aprovar la setmana passada, que "pretén que al país hi hagi tolerància zero en qualsevol tema de discriminació, sigui per origen, llengua, capacitat o discapacitat, edat, sexe o expressió sexual".

Quan se li ha preguntat si creia que l'autor de la piulada, l'usuari Daniel Estulin, tenia alguna relació amb l'autobús d'Hazte Oír que el 9 de novembre té previst de visitar Barcelona, Mata ha dit que no ho sabia. Amb tot, la directora general ha avançat que el Govern actuaria com l'any passat, "fent servir les eines legals per aturar aquesta mostra, en aquest cas, de transfòbia".